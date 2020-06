Do projektu se zapojilo celkem čtrnáct měst v Olomouckém kraji. V Přerově přitom vyplnil „mapu strachu“ rekordní počet respondentů ze všech zkoumaných měst.

„Dotazníkového šetření se zúčastnilo na 1 436 lidí. Zpracovatelé průzkumu z Katedry geografie Univerzity Palackého ale přiznali, že jich museli 358 vyřadit. Do přerovské mapy se totiž proklikali i lidé z opačného konce republiky, trollové, nebo respondenti, kteří dotazník vyplňovali opakovaně,“ shrnula mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Výsledek sondy do pocitů Přerovanů asi nikoho nepřekvapí - podle průzkumu se lidé nejvíce bojí přednádražní čtvrti, Romů, bezdomovců a feťáků.

Nejmenší strach mají senioři

Strach z kriminality vyjádřilo ve výzkumu 86 procent žen a stejné procento mužů. Nejméně se ale paradoxně obávají negativních jevů lidé nad šedesát pět let.

„Obdobný výsledek jsme čekali a oporu máme i v zahraničních studiích. Senioři totiž většinou zbytečně neriskují a například v noci na rozdíl od mladých lidí do ulic příliš nevycházejí,“ vysvětlil jeden z tvůrců projektu Petr Šimáček.

Na "blacklistu" i Velká Dlážka

Že lidé označí ulice v okolí nádraží - Husovu, Kojetínskou či Škodovu ulici jako místa, kde se necítí bezpečně, nepřekvapuje. Letos ale na seznam problémových čtvrtí přibyla i Velká Dlážka.

„Do průzkumu se nejspíše promítly loňské protesty starousedlíků, kteří si stěžovali na chování nepřizpůsobivých v panelovém domě na Velké Dlážce,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Do uvolněných bytů se totiž nastěhovali nepřizpůsobiví a místní téměř denně řešili konflikty. „Incidentů bylo během roku asi padesát a pětkrát jsme museli volat policii,“ popisovala tehdy třeba důchodkyně Miroslava Remišová. Obyvatelé přerovských ulic Velká Dlážka a Jilemnického dokonce sepsali petici a žádali radní, aby se jejich čtvrť stala součástí bezdoplatkové zóny.

Do mapy strachu se překvapivě vůbec nedostala místní část Předmostí, která měla v minulosti také nálepku částečně nebezpečné lokality.

Z koho jde největší strach?

Zajímavé byly i odpovědi na otázky, koho nebo čeho se lidé nejvíce bojí. Na prvních příčkách respondenti uváděli: Romové, nepřizpůsobiví, hluk, nepořádek, bezdomovci, obtěžování, napadání, narkomani, opilci, mládež a nedostatečné osvětlení.

Bezpečnost by podle dotázaných zvýšila častější přítomnost policistů v ulicích, ale pomohlo by i omezení počtu ubytoven a regulace hazardních her, systematičtější práce s rizikovou mládeží a větší pokrytí Přerova kamerovým systémem.

Padaly ale i návrhy přestěhovat Romy mimo město, zavést vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, provést kontrolu skutečného stavu sociálně slabých ze strany České správy sociálního zabezpečení a probační služby, snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti a rozšířit bezdoplatkové zóny.