„Myslím, že je velký rozdíl mezi Milošem Zemanem do roku 2003, do první neúspěšné nepřímé volby, a Milošem Zemanem potom. To jsou dva úplně odlišní lidé. V něm se tou prohrou v parlamentní volbě něco zlomilo, a nebo v něm vybublaly ty nejhorší vlastnosti, které se projevovaly v následujících letech,“ říká spoluautor kampaní ČSSD z poloviny 90. let a rodák ze Zlatých Hor Petros Michopulos.

Domníval jsem se, že pocházíte z Krnova, ale jste Zlatohorák. Kde jste tam bydlel?

Na sídlišti. Bylo to super, na dětství člověk vzpomíná vždycky rád.

Další vaší vazbou na Jesenicko je gymnázium v Jeseníku…

Na gympl v Jeseníku jsem chodil půl roku, pak na průmyslovku v Bruntále. Na ten půlrok na gymplu vzpomínám nejraděj, byla to nejlepší škola, na kterou jsem chodil. To bylo v polovině 80. let.

Proč jste tedy z jesenického gymplu odešel?

Nechtěl jsem bydlet doma, vybral jsem si školu, která měla internát.

Pak už jste šel mimo region?

Pak jsem šel do Ostravy a pak velmi rychle do Prahy.

Učitele na severu Olomouckého kraje lákají na bydlení

Takže klasická cesta z Jeseníku do velkého města?

Jasně. Gravitujete k hlavnímu městu.

Mladí lidi odchází z Jesenicka pryč. Jsou to celé generace po desítky let. Myslíte, že může člověk zůstat v Jeseníku a udělat dobrou kariéru?

Kariéra v Jeseníku, Zlatých Horách, Bruntále nebo v Šumperku se dá udělat velmi dobrá, ale bez zkušenosti ze světa je to těžké. Taky proto stovky let lidé chodili lidi na zkušenou do světa a pak rozjížděli kariéru doma. Myslím, že Jesenicko je region z podstaty hodně odřízlý, takže když mladý člověk odejde kamkoli, a je jedno, jestli do Prahy nebo do New Yorku, tak mu to vždycky prospěje. Uplatnění po návratu zpátky je pak mnohem efektivnější.

Vracíte se na Jesenicko častěji?

Nebyl jsem tu deset let, možná víc.

Vnímáte, že by se region za tu dobu změnil?

Některá města. Jeseník se změnil hodně, Zlaté Hory také, ale malé vesnice a samoty ne. Některé kusy okresů jsou špatné dodneška. Tam, kde vedou cesty, je turistický ruch a tudíž se tam rozvíjí podnikání, je to lepší. Kde toto není, je to strašné. Větší centra jsou na tom vždycky o něco lépe.