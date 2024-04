Filipojakubskou noc, kterou provázejí magické rituály spojené s pálením čarodějnic, si užijí lidé na Přerovsku hned na několika místech. Tradiční program připravil Okrašlovací spolek v Tovačově, kde začne program v zámecké zahradě v 16 hodin.

Čarodějnice řádily v areálu přerovských lagun, děti si užily hry a soutěže. | Video: DENÍK/Vojtěch Podušel

Lidé se mohou těšit od 16. 30 do 17.30 hodin na čarodějnický rej s kouzelnicí Radanou, od 18 do 20 hodin proběhne volba Miss čarodějnice junior a od 20.30 do 21 hodin se koná tradiční upálení čarodějnice. Ve 22.30 hodin nebude chybět ani tradiční volba Miss šereda.

„Součástí bohatého programu jsou i letos koncerty kapel - ve 21 hodin zahraje skupina Visací zámek a ve 23 hodin si posluchači užijí Morčata na útěku,“ řekla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová. Ohňová show se uskuteční od 22 do 22.30 hodin a o půlnoci celý program uzavře ďábelský ohňostroj.

„Čarodějnice tedy nemusejí létat na vzdálená místa. Vyzýváme proto všechny čarodějnice, od těch nejmladších až po ty nejdospělejší: Oprašte čarodějnické kostýmy, sundejte pavučiny z košťat a přileťte v úterý 30. 4. na Lagunu v Přerově k restauraci Bašta u Dokládalů,“ zve na akci Ladislav Župka z Turistického oddílu mládeže Lišáci.

Již čtrnácté pálení čarodějnic začíná v 18 hodin. „Chopte se příležitosti vyřádit se v kruhu družek, zasoutěžit si o nej čarodějnici, supr létací stroj a zatrdlovat si na čarovné diskotéce. Připraveny jsou soutěže pro děti, bohaté občerstvení a možnost opékání na ohni. Po soumraku propukne velká ohňová show,“ řekl. Vstupné se neplatí.

Vatra se rozhoří také v Dřevohosticích, kde začne čarodějný rej v úterý 30. dubna od 15 hodin v zámecké zahradě.

