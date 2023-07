Stejně jako jinde v republice zaznamenalo obrovský zájem o vstupenky na Kazmův celovečerní film Onemanshow The Movie i přerovské kino Hvězda.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Sami nevíme, co mají diváci čekat, a proto jsme bombardovali telefonáty distributora. Ten potvrzuje, že film skutečně existuje a lidé se mají na co těšit. My se těšíme taky, protože je to po dlouhé době film, který přiláká lidi do sálu ve větším počtu,“ řekla vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková.

Už první den po spuštění předprodeje se podařilo prodat rekordní počet lístků. „Na premiéru jsme jich zatím prodali osmdesát, ale velký zájem je i o další projekce. Předpokládáme, že může být vyprodáno,“ odhaduje. Film Onemanshow The Movie zhlédnou přerovští diváci poprvé v kině Hvězda 17. srpna ve 20 hodin - stejně jako jinde v republice.

Přestože dosud nikdo netuší, o čem Kazmův utajovaný film bude, zájem veřejnosti o lístky je v celé republice enormní. Potvrzují ho zástupci největších sítí Cinema City a CineStar.

Přerovští dlužníci dostanou šanci. Díky dalšímu Milostivému létu

„Za první den jsme zaznamenali takový počet prodaných vstupenek, že se zdá, že půjde o diváckou událost léta a možná i celého roku,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel CineStaru Tomáš Volt.

Za úspěchem velkolepého projektu pravděpodobně stojí nejen očekávaná kontroverze, jež je Kazmovou oblíbenou disciplínou, ale i pořádná dávka tajemství, která se okolo tohoto filmu točí. Součástí filmového zážitku má být totiž údajně i nějaká velká hra v realitě, o níž se mají diváci dozvědět až v kině.

„Tento film je pro každého, kdo si chce z kina odnést dosud nevídaný zážitek. A ten si odnese každý, kdo se na film přijde podívat, ať už to bude kdykoliv, klidně i za měsíc. Důležité je přijít do kina, to je součástí toho unikátního zážitku. Nicméně jako všechno v životě, i tady čas hraje svoji roli. A čím dřív do kina přijdete, tím silnější bude váš zážitek, proto bych neváhal,“ naznačil Kazma s tajemností jemu vlastní.