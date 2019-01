Kateřina Zaoralová: Učíme děti nejen jezdit, ale i to, jak se o koně starat

Zábeštní Lhota – Na Hubertovu jízdu v Zábeštní Lhotě, která se uskutečnila v sobotu 3. listopadu, dorazily i děti spolu se svým dozorem z občanského sdružení Koník dětem i dospělým pro radost. To vzniklo v roce 2004 v Majetíně a jeho hlavní činností je poskytování rekondičního a psychorehabili­tačního ježdění na koních. Jednačtyřicetiletá předsedkyně sdružení Kateřina Zaoralová se s dětmi zapojuje do podobných akcí již několik let.

Předsedkyně sdružení Koník dětem i dospělým pro radost Kateřina Zaoralová z Majetína | Foto: DENÍK/Tomáš Krejčiřík

„Minulý rok jsme se účastnili hobby závodů a letos jsme jezdili na parkurový šampionát v Grygově. Každý měsíc se tam skákalo šest parkurů a letos jsme se umístili na pátém místě v nejnižší skokové kategorii do šedesáti centimetrů," uvedla. Letos navštívily Hubertovu jízdu v Zábeštní Lhotě tři děti, které se pravidelně zapojují do aktivit sdružení. „Jsme tu podruhé. Nejmladší z dětí, Míša, má dvanáct let. Jede s nimi ještě jedna dospělá jezdkyně, která je hlídá," řekla. Dvě nejmladší děti zažily akci poprvé. Mají za sebou však už jízdy v Grygově či Drahlově. „Podobných akcí se mohou účastnit, až jim úplně věříte, že zvládnou koně sami. Samozřejmě, že po dobu vyjížďky mají bezpečností vesty," vysvětlila. Ve sdružení se učí jezdit na koních patnáct dětí, o které se stará tým tří dospělých. Nejmenší Anička chodí do první třídy. „Věnujeme se dětem už přes patnáct let. Dochází k nám obvykle třikrát týdně a učíme je nejen to, jak se jezdí na koních, ale i to, jak se o ně správně starat. Máme čtyři koně od těch nejmenších, mezi které patří český sportovní či shetlandský pony," dodala. Sdružení Koník dětem i dospělým pro radost využívá vlastní areál v bývalém zemědělském družstvu v Majetíně, kde je k dispozici jízdárna, ohrady i skokový materiál. Jezdí ho navštěvovat také klienti z ústavů sociální péče pro mentálně postiženou mládež z Kokor a Rokytnice. „Těm poskytujeme hiporehabilitace, tedy aktivity a terapie využívající jízdu na koni," uzavřela. SOUVISEJÍCÍ: OBRAZEM: Zábeštní Lhota zažila Hubertovu jízdu

Autor: Tomáš Krejčiřík