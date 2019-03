S dvojicí studentek se návštěvníci Lipníku budou setkávat po celou turistickou sezonu. Kateřina Matyášová a Anežka Pořízková si své nové role vyloženě užívaly. „Co je na roli nejtěžší? Asi ten samotný kostým, jinak jsme komediantky a baví nás to," konstatovala se smíchem tmavovlasá Kateřina.

Prohlídky města jsou na úvod sezony v Lipníku tradičně ozvláštněné. „Dříve jsme dělali židovskou prohlídku, kovářskou nebo po parcích a zahradách. Pokaždé se snažíme vymyslet něco jiného. V letošním roce k výročí konce války chystáme naučnou stezku válečných hrdinů. Budeme chodit po pomnících a zabývat se válkami, hrdiny a jejich skutky," přiblížila Jana Březovská z Turistického informačního centra.

Trasa vedla od náměstí do věže, dále kolem hradeb přes Komenského sady, na starý židovský hřbitov, do synagogy a končilo se na střešní zahradě u zámku.

Návštěvníci se mimo jiné dozvěděli, že pod radnicí bývala mučírna, nebo o kdysi spojených rozsáhlých sklepních prostorách, které jsou pod domy na náměstí. A jedna z pověstí praví i o tajné chodbě vedoucí až na hrad Helfštýn.

„V Lipníku jsem žil dvaadvacet let, než jsem se přestěhoval do Přerova. Díky prohlídce jsem zjistil, že to tady vůbec neznám," řekl Martin Střílka. „Dá se říct, že objevuju krásy Lipníku," dodal.

V loňském roce zavítalo na zdejší prohlídky přes 2900 návštěvníků. Ty začínají každý den v 10 a ve 14 hodin mimo pondělí a jsou bezplatné. Na objednání je možné předem domluvit i některou ze zmíněných tematických akcí.