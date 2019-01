Katastrální pracoviště v Hranicích se zřejmě přesune do Přerova

Hranice – Katastrální pracoviště v Hranicích a v Přerově se v horizontu dvou či tří let pravděpodobně sloučí dohromady. Pro téměř čtyřicet tisíc obyvatel z celého Hranicka to není zrovna příznivá zpráva. V budoucnosti totiž kvůli svým záležitostem budou muset vážit cestu až do okresního města.

Katastrální úřad v Přerově. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Katastrální pracoviště v Hranicích nyní využívá budovu, která patří městu, a stejně jako kolegiální sídlo v Přerově tak musí platit nájemné. V rámci České republiky se však jedná o výjimku, která by se v příštích letech měla v rámci snižování současných nákladů zrušit. Zástupci Katastrálního pracoviště v Hranicích a představitelé města budou o celé záležitosti ještě jednat. „Chtěli bychom si ujasnit stanovisko městského úřadu a srovnat jej s našimi možnostmi. Doufám, že se nějak dohodneme a vyjdeme si vstříc," řekl Jiří Janeček z právního oddělení Katastrálního pracoviště Hranice. V současnosti se tak v Přerově hledá státní budova, aby samostatná katastrální pracoviště v okrese v budoucnosti nemusela platit vysoké částky za podnájem. Fáze příprav a hledání budovy Zástupci radnice se k celé záležitosti zatím příliš vyjadřovat nechtěli. „Nic bližšího zatím nevím, chytřejší budeme až v pátek," řekla k problematice místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice). V podobném duchu zatím mluvil také tajemník Městského úřadu Hranice Vladimír Vyplelík. „Skutečně se proslýchá, že dojde ke slučování katastrálních pracovišť v Hranicích a v Přerově. V tuto chvíli vám k tomu ale nemůžu říct nic konkrétnějšího," u¬vedl. Také podle Jiřího Janečka z právního oddělení Katastrálního pracoviště Hranice je vše teprve ve fázi jednání. Působiště hranické pobočky by se navíc podle něj změnilo nejdříve až za rok a půl. Termín, kdy by ke sloučení obou pracovišť mělo dojít, zatím není přesně dán. „Vše je zatím ve fázi příprav a hledání budovy. Vše musí ještě projednat také magistrát města Přerova a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových," dodal Jiří Janeček. O jiném městě se nejednalo Po sloučení by patrně v jednotné budově nepracovali všichni zaměstnanci, kteří dnes působí na oddělených pracovištích. „Je ale pravda, že počet zaměstnanců je přesně odvozen z věcných úkolů, které se měnit nebudou. Případné snížení počtu zaměstnanců by tak bylo naprosto minimální," konstatoval Daniel Jánošík, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj. „Změna by se ale dotkla hlavně klientů z Hranicka, kterých je skoro čtyřicet tisíc. Pokud by chtěli na úřad osobně, museli by dojet až do Přerova," zdůraznil ředitel Katastrálního pracoviště Hranice Antonín Machanec. Také podle něj je v současné době předčasné předjímat budoucím událostem. „Uvidí se i podle toho, jak se bude nadále vyvíjet politická situace a jaký bude následující ekonomický plán," dodal ředitel. K jednání mezi jednotlivými katastrálními pracovišti došlo už minulý týden. O variantě, že by budoucí lokalita byla v jiném městě než v Přerově, se prý zatím vůbec nejednalo.

Autor: Pavel Mašlaň