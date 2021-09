„Moje práce je zajímavá, pestrá a není stereotypní. Je zároveň poutavá, variabilní a samozřejmě návyková. Dnes, po tolika letech, si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného. Prostě tak nějak pomalu, ale jistě, srůstám s tímto objektem,“ líčí Květa Zajícová.

Na starosti nemá jen provoz na zámku, ale také kulturní dění ve městě a místní zpravodaj. „Kastelán by ale nikdy neměl být sám. Vždycky by to měla být týmová práce a já mám po celou dobu, co se na zámku pohybuji, obrovské štěstí na lidi,“ dodává kastelánka tovačovského zámku.

Podle ní je těžké popisovat, co všechno profese kastelánky obnáší, protože jde částečně o nudné, ale nutné úkony.

„Můžu ale přesně říci, kdy mám svou práci opravdu ráda, a kdy jí propadám. Je to hlavně při obnovách. Není nic napínavějšího, než když máte možnost být při odkrývání čehokoliv. Každá omítka, která skrývá například malbu, je objevná. Každé narušení terénu odkrývá malé poklady, třeba v podobě bývalých stavebních základů. Každá rekonstrukce, oprava nebo obnova přináší nové a nové otázky, ale také souvislosti,“ popisuje.

Radost z toho, když do sebe jednotlivé střípky časem zapadnou, je nepopsatelná.

„A protože mám většinou u sebe někoho, kdo je na stejné vlně, je to radost několikanásobná,“ svěřuje se Květa Zajícová, která má se zámkem spojených mnoho vzpomínek a zážitků.

Nejintenzivnější jsou většinou ty, kdy má pocit, že na zámku straší, nebo kdy se tam bojí.

„Není to tak často, ale stává se to. Každá taková událost ve mně budí respekt především k lidem, kteří zde žili a k těm dávným věkům,“podotýká kastelánka, která denně prochází zámkem a stará se nejen o jeho údržbu, ale i organizaci akcí, které přitahují návštěvníky.

Přiznává, že sama má na zámku nejraději místní věž a kapli.

„Mám ráda věž, ať už ji nazýváme spanilou, sličnou nebo krásnou. Působí na mě jako ojedinělá, originální a v hanácké rovině jako naprosto geniální. Její stavitelé byli lidé s nadhledem a obrovskou nadčasovostí. A pak mám také ráda kapli. Je to asi jediné místo na zámku, které mě dokonale uklidňuje. Takže pokud občas hledám klid, pokoru a odpočinek, najdete mě nejspíš právě v kapli,“ prozrazuje Květa Zajícová.

Zámek v Tovačově je hojně vyhledávanou památkou. Od začátku letošní sezony, kterou poznamenala koronavirová pandemie, jej navštívilo přes pět tisíc návštěvníků.

„Je znát, že jsme začínali o dva měsíce později, a že odpadly hromadné prohlídky. Koronavirus měl ale v jedné věci výhodu. Bylo možné provést rekonstrukce a opravy, které omezují provoz,“ vysvětluje.

Na začátku roku proto mohly celkem bez problémů probíhat některé práce. Jednou z nich byla oprava schodiště ve Vídeňském křídle a mlatový povrch u vstupu do zámku. „Teď momentálně probíhá ještě oprava střechy v předním areálu zámku - v parku nad bývalými byty,“ upřesňuje kastelánka tovačovského zámku.