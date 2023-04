Zrušení jediné pošty v Předmostí doslova rozpálilo doběla místní obyvatele. Zejména starší lidé si neberou servítky, a pokud by se jim dostala do rukou petice, okamžitě se pod ni podepíšou. Pošta v Předmostí totiž zajišťuje služby nejen pro pět tisíc obyvatel této největší místní části Přerova, ale i okolních obcí - Vinar, Lýsek nebo Čekyně. Přerovský primátor a poslanec Petr Vrána (ANO) se proto hodlá obrátit na ředitele České pošty a chce o problému jednat i s ministrem vnitra.

Pošta Předmostí zrušení | Video: Petra Poláková - Uvírová

Nespokojenost. Toto slovo ani zdaleka nevystihuje emoce, které prožívají obyvatelé Předmostí poté, co zjistili, že se od 1. července uzavře jediná dostupná pobočka pošty.

„Jsem totálně naštvaná, protože je tady domov důchodců, a někdy stojíme ve frontě i půl hodiny - tolik je tu lidí. A teď máme jezdit do města? Kolikrát nemůžete, protože vás bolí nohy, klouby a pro nemoc se nedostanete do autobusu. Musíte platit složenky, jít pro důchod… To se absolutně nehodí,“ rozčiluje se před budovou pošty v Předmostí jedna z místních seniorek Miluše Nedbalová.

„Na poště na náměstí je už teď hrůza lidí a čekáte i tři čtvrtě hodiny. Ten, kdo tohle vymyslel, ať si do té fronty stoupne. Ať si tam stojí a zkusí si, co tady ti lidi zkoušejí. Je to jediná pošta široko daleko - co mají dělat důchodci z okolních dědin? Jak si to mohli dovolit zavřít?,“ diví se.

Pošta v Přerově zruší dvě pobočky

Stejně kritická je i Jana Matoušková, která v Předmostí žije.

„Staří lidé, kteří nemají účty, jsou úplně odrovnaní. Na poštu do Předmostí jezdí strašně moc lidí z okolních vesnic - z Popovic, Vinar, všichni jezdí sem. Ne, tady není žádná lidskost. Lidi by se měli vzbouřit,“ soudí.

Argumenty pro zrušení pošty, kterou navštěvuje tak velké množství lidí, nechápe ani jiná z místních seniorek Anna Joslová.

„Podle mého názoru by ta pošta měla dál fungovat, protože je tu velké sídliště se spoustou starších lidí, kteří jsou na to zvyklí. Pro ně je cesta do města komplikovaná,“ tvrdí.

Obyvatelé Předmostí se také obávají toho, jak budou nápor zvládat jediné dvě pošty, které v Přerově zbyly - u nádraží a na náměstí.

„Je otázka, jak se s tím srovná hlavní pošta, protože si to opravdu nedovedu představit. Jsou tam schody, což může být pro imobilní občany docela problém,“ zhodnotil Antonín Švrdlík z Předmostí.

Zastávka jako obývák. Unikát najdete v Přerově. Podívejte se

Naštvaný je i Rudolf Gábor. „Kdybych to měl říct naplno, tak bych musel být sprostý. Předmostí je velké, má pět tisíc obyvatel, navíc sem na poštu jezdí lidi z Vinar, Popovic nebo Lýsek. Ta nervozita mezi lidmi bude obrovská. Přijedu na poštu do města, a tam bude fronta na dvě hodiny. Nemůžu pořádně chodit, tak jak tam můžu tak dlouho stát? Zaměstnanci budou nervózní, že nestíhají, zákazníci zase, že dlouho čekají. Budou přibírat na hlavní poště posily, aby to zvládali?,“ ptá se.

Situace netrápí jen seniory, vadí i maminkám s dětmi.

„Je pro mě složité cestovat s malými dětmi autobusem na poštu, která je na náměstí nebo u nádraží. Když musím s malou do školky a mezitím na otočku do města a zase zpátky, tak je to docela fofr. Zrušení pošty v Předmostí vůbec nechápu, protože je tam pořád hodně lidí. Fronty se tvoří uvnitř i před budovou. Ještě před otevíračkou stojí lidi ve frontě,“ shrnula Petra Haltmarová.

„Mám z toho obavy, protože nevím, kam budu chodit. Určitě by pro mě bylo složité dojíždět až na poštu u nádraží. Pobočka v Předmostí je dost vytížená, vždycky jsou tu lidé. Nechápu to,“ krčí rameny paní Veronika.

Primátor města chce znovu jednat

Rozhodnutí o zrušení dvou přerovských poboček České pošty - na Trávníku a v Předmostí, vadí i primátorovi města Petru Vránovi (ANO), který je zároveň poslancem. Hodlá o situaci jednat s ředitelem České pošty.

„Jsem naštvaný úplně stejně jako obyvatelé Předmostí. Nevím, podle jakých kritérií se rozhodovali, když navrhli zrušit právě tuto poštu. V pondělí proto odesílám dopis řediteli České pošty a ministrovi vnitra. Budu se chtít s oběma sejít a na toto téma s nimi jednat,“ řekl primátor.

„Uvidím ale, kdy k jednání dojde, protože stejně naštvaných jsou desítky primátorů a starostů. Chci celou věc řešit v úterý také na půdě Poslanecké sněmovny, a to spolu s dalšími kolegy starosty a primátory,“ konstatoval Petr Vrána.

Ze 3200 poboček na 2 900

Česká pošta uvedla, že dostupnost poštovních služeb zajistí podle nově platné legislativy. Stávající počítala s 3 200 poštami v celé republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je podle zástupců České pošty klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o čtyřicet procent.

Důvodem je digitalizace, díky níž lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pobočky, ale v on-line prostředí.

Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných, a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba,“ uvedl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty. Pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta.