Kartou nebo cash? V Přerově se platí hotově jen někde

V přerovské restauraci Base Camp se odjakživa platilo jen hotově. A podle provozovatelky Lenky Sasákové to tak i do budoucna zůstane. Mezi mladými lidmi oblíbená hospůdka je ale v Přerově spíše výjimkou. Většina místních podniků nabízí možnost bezhotovostní platby, i když jejich majitelé připouštějí, že to někdy zdržuje.

Restaurace U Bukáčků v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

V Česku v poslední době vzrostl počet provozoven, ve kterých musíte při placení vytáhnout z peněženky bankovku. „My jsme na to zvyklí už od začátku. Samozřejmě, že jsme v minulosti uvažovali i o tom, že bychom karty zavedli, ale nakonec jsme k tomu nepřistoupili z jediného prostého důvodu. Je to kvůli servírkám, protože spousta zákazníků nedává spropitné, když platí kartou,“ líčí provozovatelka restaurace Base Camp. Návštěvníkům hospůdky, ve které se konají i koncerty a cestovatelské přednášky, to podle ní nevadí. Policejní psi z Přerova už v létě zachránili zraněné a vypátrali zloděje „Lidé jsou na to zvyklí. Když má někdo problém, je kousek odtud bankomat, takže si může vybrat peníze. Kdyby byl mezi zákazníky tlak, tak bychom asi k bezhotovostnímu placení přistoupili. Využíváme ale toho, že se to o Base campu traduje a všichni vědí, že se u nás karty neberou. Vždycky jsme byli trochu jiní - byli jsme třeba první nekuřáckou hospodou ve městě,“ podotýká. Ve většině přerovských podniků se kartou normálně platí a majitelé s tím problém nemají. „V restauraci jsme bezhotovostní platbu zavedli od počátku, v pivnici o něco později, protože to pro nás v době, kdy byl velký nával, znamenalo zbytečné zdržení,“ řekl spolumajitel vyhlášené restaurace U Labutě Ladislav Šimek. VIDEO: Z hradeb znělo blues, americký kytarista Daryl Strodes uchvátil publikum Kartou zaplatíte i v restauraci a penzionu U Slunce. „Velký zájem o platby kartou jsme zaznamenali i na Taverně na Horním náměstí, takže jsme k tomu přistoupili. Jen když máme na Taverně diskotéku, visí v sobotu u dveří cedule, že karty nepřijímáme. Není totiž čas na to platit přes terminál každou položku, kterou si kdo objedná,“ shrnul majitel obou přerovských podniků Peter Chantůr. „V restauraci U Slunce zákazníci běžně platí za jídlo i pití kartou, stejně jako lidé, kteří přijedou na několik dní do Přerova a ubytují se v penzionu. Hotovost je pro nás provozovatele ale určitě lepší, protože nemusíme odevzdávat poplatky za manipulaci s kartou jiným společnostem,“ přiznává. Vyjít vstříc zákazníkům se snaží přerovská restaurace U Bukáčků. „Jídlo, pití i meníčka hosté zaplatí kartou a bereme i ty stravenkové. U nás tedy problém není,“ potvrdila pracovnice restaurace. Na Čekyňském kopci bude stát rozhledna. Její podobu řeší město Problém zatím nepociťují ani Přerované. „S kartou jsem do této doby nikde nenarazila - používám ji nejen v restauracích, ale třeba i při nákupu v pekárně Racek. Berou se i stravenkové, takže si můžu vybrat. Možná to někteří soukromníci řeší, ale já jsem se s tím nikdy nesetkala,“ podělila se o svou zkušenost jedna z návštěvnic Pavla Indráková. V přerovské restauraci U Madony si musejí zákazníci po druhé hodině odpoledne připravit hotovost. „Karty bereme jen v době obědů a na meníčka, po druhé hodině odpoledne už lidé musejí zaplatit hotově. Peníze po nás chtějí i dodavatelé, platíme hotově za pivo i Pepsi Colu. Výjimkou je jen rozvoz pizzy, který má vlastní terminály,“ shrnula pracovnice restaurace U Madony. Svatovavřinecké hody v Přerově: výstava fotografií Jana Saudka i koncert No Name Jedním z důvodů, proč provozovatelé přerovských podniků vidí raději hotové peníze, je podle nich fakt, že zápasí s nedostatkem personálu. „Po covidu personálu ubylo a dělá, kdo má ruce a nohy. Pokud je velký nával, musíme se věnovat zákazníkům. Někdy se stane i to, že host přijde zaplatit kartou jedno pivo - a pokud se takových lidí nahrne více, znamená to velké zdržení,“ vysvětluje majitel jedné z restaurací v Přerově.

