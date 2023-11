Ve věku 85 let zemřel ve Vídni bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Připomeňte si jeho návštěvu na Přerovsku před desíti lety. Jako prezidentský kandidát v lednu 2013 pobyl a pojedl v legendární hospůdce U Olinka ve Lhotce u Přerova.

Karel Schwarzenberg v legendární hospůdce U Olinka ve Lhotce u Přerova | Foto: DENÍK/David Klein, Petra Poláková-Uvírová

„Kníže" během své moravské cesty zašel k Olinkovi na oběd a podle svých slov tak vřelé přijetí nečekal. V malé vesnické hospůdce se totiž v pravé poledne shromáždila více než stovka lidí, kteří po jeho příchodu do sálu aplaudovali vestoje.

„Posaďte se, nejhorší by bylo, kdyby se tady příliš ohřálo pivo," reagoval na to s úsměvem Karel Schwarzenberg, který nejprve ochutnal zdejší pivo, a poté přítomným zodpověděl jejich dotazy. Spolu s ním přijeli do Lhotky také Věra Čáslavská a Petr Rychlý.

„Kníže" si pochvaloval jak dobrou polévku, tak typické české a moravské jídlo – vepřové, kachnu a knedlíky se zelím.

„Připadám si tu jako doma", svěřil se Karel Schwarzenberg pro Deník.

KOMENTÁŘ: Karel Schwarzenberg, kníže české země. Velký muž, který pomohl svobodě