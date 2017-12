Kapři na štědrovečerní tabuli stále vedou. Na kolik letos přijdou?

I když se lidé v posledních letech nevyhýbají experimentům a součástí štědrovečerního menu jsou čím dál častěji také pstruzi nebo sumci, kapr je stále jednoznačným favoritem našich chuťových buněk.

Vánoční ryba míří ze sádek do kádí prodejců.Foto: Deník / Kopáč Jiří

„Na kapra nedám dopustit, protože když ho upravíte, má svou typickou chuť. I když - co do zájmu zákazníků je na druhém místě hned za ním amur a na třetím pak pstruh,“ říká Jiří Zahradníček z Rybářství Tovačov.

Podle něj už prodej vánočních kaprů na sádkách v Tovačově nabírá na obrátkách.

„Zájem je od rok od roku větší, takže jestliže jsme loni prodali 100 tisíc kusů kapra, předpokládáme, že to letos bude ještě více - tak 110 tisíc,“ odhaduje.

Lidé si zkrátka na Vánoce rádi dopřejí a poptávka je hlavně po středních nebo větších rybách o váze kolem tří kilogramů.

„Menšího kapra střední třídy prodáváme za cenu 87 korun za kilogram, šupináč nad 2,5 kilogramů pak přijde na 97 korun za kilo,“ upřesnila Marie Zahradníčková mladší.

I luxusnější ryby přijdou k chuti

V poslední době se těší čím dál větší oblibě také dražší ryby. „Například pstruh duhový přijde na 165 korun za kilogram, líny máme za 125 korun, štika a sumec stojí 220 korun a amur pak 99 korun za kilo. Pstruh velký lososovitý přijde na 192 korun za kilogram a asi nejlevnější rybou je pak tolstolobik - za kilo dáte 57 korun,“ upřesnila.

Vánočního kapra seženou lidé na tradičních místech - v Přerově je to pod nemocnicí nebo u Kolosea, v Olomouci zase na trzích nebo u Olympie, ryby z Tovačova jdou ale dobře na odbyt i ve Zlíně nebo Otrokovicích.

„Prodej na sádkách v Tovačově probíhá už v těchto dnech. V sobotu 23. prosince budeme mít otevřeno od 8 do 16 hodin a kapra si u nás mohou lidé koupit i na Štědrý den, a to až do 11 hodin. Snažili jsme se vyhovět všem, kteří se k nákupu dostanou až na poslední chvíli,“ vysvětlil Jiří Zahradníček.

Podle něj by měli lidé rybu na štědrovečerní stůl kupovat ideálně až od 20. prosince - pokud ji tedy nechtějí zamrazit.

„Před pár lety nám ryby v kádích přebývaly, ale letos jich takový nadbytek není. Pokud to tedy někdo nechá až na poslední chvíli, nemusí se mu to vyplatit. Lidé by zkrátka neměli nákup oddalovat moc dlouho,“ uzavřel.