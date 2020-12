Marie míří do jižních Čech. „Byla jsem ve zdejší nemocnici velmi šťastná a spokojená, se všemi jsem si rozuměla,” říká na rozloučenou oblíbená sestra Marie Goretti Dřímalová, která celý svůj život zasvětila Bohu a její kroky nyní povedou na poutní místo do jihočeského Kájova, aby zde předávala dál své bohaté zkušenosti.

„Mám pocit, že nemocní velice potřebují duchovní službu, protože každý člověk se skládá z duše a těla a je třeba léčit nejen tělo, ale i tu duševní stránku. Je třeba naslouchat, být blízko, vcítit se do toho druhého, povzbudit ho. Sestře Magdaleně přeji, ať jde v nastavené linii a pozvedne duchovní službu v nemocnici ještě dál. Moc dobře se mi tady pracovalo,” těší sestru Goretti.

Výborně připravená půda

Z Valašska do Přerova. Sestra Magdalena Anna Lis nabrala v předchozích letech cenné zkušenosti v hospici ve Valašském Meziříčí a ani duchovní péče o pacienty v nemocnici není pro ni zcela nová.

„Velice se na tuto práci těším a budu chtít navázat na to, co zde vybudovala sestra Goretti. Už teď vidím, že když přijdu na pokoje, tak jsem hezky vítaná, lidé se na mě těší a jde tak opravdu vidět, že sestra Goretti zde zanechala opravdu dobrou stopu. Mám výborně připravenou půdu a věřím tak, že do této práce můžu dobře vstoupit,” říká Magdalena Anna Lis, která pozici nemocničního kaplana v Přerově vykonává od listopadu a i nadále zde s ní bude působit jáhen Roman Nehera.

Duchovní péče v nemocnici se zaměřuje na pacienty, jejich příbuzné i zaměstnance, kaplani jsou vždy všem psychickou podporou.

„V době, která to umožňuje, organizují kaplani pravidelné bohoslužby, ovšem tato služba je nyní omezena. V současné době chodí pouze individuálně k pacientům, maximálně k více pacientům, v rámci jednoho nemocničního pokoje,” vysvětluje Bronislava Budinová, hlavní sestra přerovské nemocnice.

Kaplani se nemračí

Nemocniční kaplani docházejí na jednotlivá oddělení každé pondělí, středu a čtvrtek, vždy jsou ale také k dispozici na telefonu a v případě přání přijdou za pacientem i kdykoliv jindy, nebo zajistí jinou duchovní službu nebo návštěvu kněze.

„Pacienti jejich činnost vnímají velmi pozitivně, zvláště v této době, která přináší jistá omezení v možnostech se vidět se svými rodinnými příslušníky. Zejména u pacientů starších nebo těch, kteří jsou u nás v nemocnici delší čas, mnohdy i několik měsíců,” přiznává hlavní sestra a jedním dechem dodává: „Jejich přítomnost pomáhá pacientům i nám právě díky klidu, který umí přenést na člověka, vyslechnout ho, popovídat si, usmát se. Nikdy jsem nikoho z nich neviděla se zamračit nebo říci, to nejde.”

Duchovní péči se daří v Nemocnici AGEL Přerov poskytovat i přes náročné pandemické období a oba kaplani zde budou u mnoha pacientů vítání o očekávání i během Adventu a vánočních svátků, neboť zejména řada starších lidí je bude trávit právě zde.

„Jsem velmi ráda, že můžeme tuto službu pro naše pacienty zajistit, dopřát jim duchovní, náboženskou podporu a potřebu,” těší Bronislavu Budinovou.