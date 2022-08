„Například na katastru Lukové a Rokytnice měla být velká křižovatka se zdymadlem, která se měla rozbočovat na oderskou, labskou a dunajskou větev, a měly se zde řadit lodě. V Lukové se dokonce počítalo se zbouráním některých domů. Fakt, že se kanál nebude objevovat v územních plánech obcí, nám jedině pomůže,“ soudí starosta Rokytnice u Přerova Kamil Malenda.

Navržená křižovatka podle něj zabírá velké území obce.

„V jednom místě se má průplav křížit a měly by se zde potkat hned tři stavby - kanál, dálnice a vysokorychlostní koridor železnice. Nevím, jak by to chtěli za sebe všechno naskládat,“ hodnotí starosta.

Areál bývalé Juty se už otevře autům, po víkendu

Ministerstvo dopravy připravilo materiál „Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje,“ jehož součástí bylo i zrušení územní ochrany formou územní rezervy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

„Na základě výsledku mezirezortního připomínkového řízení byla část materiálu, týkající se splavnění části Odry, vyjmuta a upravený materiál týkající se pouze zrušení územní rezervy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je nyní znovu předmětem mezirezortního připomínkového řízení,“ informoval mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Materiál půjde na jednání vlády v říjnu letošního roku.

„Otázka splavnění Odry zůstává předmětem dalších odborných debat a bude do mezirezortního připomínkového řízení předložena samostatně,“ dodal.

Stane se Přerov velkým přístavem? Senátorka svolává debatu

Protesty z obcí

Proti nákladnému projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe dlouhodobě protestují starostové měst a obcí na Přerovsku, Olomoucku a Novojičínsku. Pětašedesát starostů se už dříve podepsalo pod společné memorandum, které výstavbu koridoru odmítlo.

Zástupci měst a obcí na Přerovsku požadovali vypuštění chráněné územní rezervy průplavu a ukončení financování přípravy záměru. Územní rezerva, která vede přes pět krajů, má totiž stovky kilometrů a obce se kvůli ní nemohou desítky let rozvíjet, protože je limitujícím prvkem pro umístění strategických regionálních a liniových staveb.

Kanál nechceme! Memorandum proti D-O-L podepsaly desítky obcí

Koridor navíc vede napříč některými obcemi, například Polom a Nový Jičín, které stavba boří a rozděluje. Obce by také kvůli vodnímu koridoru přišly o tisíce hektarů kvalitní zemědělské půdy.

Místopředsedkyně Senátu a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která byla hlavní iniciátorkou memoranda, věří, že by mohl projekt vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe skončit u ledu.

„Byly by to zbytečně vyhozené peníze a výsledkem poničené území. Rizika pro Přerovsko a Olomoucký kraj by byla velmi vysoká z hlediska ochrany vod a ekonomický přínos nulový. Koneckonců i ve vládním prohlášení je, že bude územní ochrana zrušena. V tuto chvíli už se plánuje v území rezervy trasa vysokorychlostní trati, a je to výhoda,“ uzavřela Jitka Seitlová.