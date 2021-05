Invaze kamionů v Komenského. Chodci kličkují mezi těžkými tonážemi

Chodci, kličkující na přechodech mezi těžkými tonážemi, a bezstarostná jízda kamionů v centru města. Tak to vypadá v ulicích Přerova poté, co byla zprovozněna estakáda nad železniční tratí v Předmostí. Kamiony doslova ucpávají frekventovanou Komenského ulici, ze které není úniku. Krajští radní proto bouchli do stolu a trvají na úpravě dopravního značení.

Po otevření nové estakády v Předmostí se kamiony nahrnuly do centra Přerova. 14. května 2021 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Projíždět městem v těchto dnech na kole je hazard. Kamiony se tu promenádují jeden za druhým, řidiči nic neřeší. Protože mají tranzity kvůli husté dopravě problém přibrzdit, Komenského se raději úplně vyhýbám. Úplně nejvíc by byl asi kamion na Tyršově mostě, i toho se možná brzy dočkáme,“ poznamenal třiatřicetiletý cyklista z Přerova. Problémy mají především senioři a rodiče s malými dětmi. „Je to nebezpečné. Zastavit čtyřicetitunový stroj na dvaceti metrech je dost problematické - za to ale nemůžou ti řidiči, ale značení a doprava,“ zhodnotil pan Mikuláš z Přerova. „Když jdu na nákup nebo k lékaři, je to v mém věku opravdu o strach. Do města ale občas musím,“ pokrčila rameny důchodkyně Magdalena Riesnerová. Spojka přes výstaviště se stavět nebude! Vybudují jen příjezd pro náklaďáky Přečíst článek › Vymyslet řešení Zoufalou situaci Přerova, která nastala po zprovoznění estakády, se už rozhodl řešit Olomoucký kraj. Trvá na tom, aby se dopravní značení na příjezdech do Přerova upravilo a tranzitní doprava nezatěžovala ulice v centru. „Náklaďáky, které míří od Ostravy na Vyškov a Kroměříž nebo v opačném směru, nerespektují dopravní značení objízdné trasy a zkracují si cestu přes Přerov. Průjezd městem je dnes pro řidiče noční můrou, protože je město doslova zablokované kamiony. Svolal jsem proto jednání se zástupci magistrátu i policie, abychom společně vymysleli řešení, které by městu ulevilo,“ řekl náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu a zároveň přerovský radní Michal Zácha (ODS). Dopravní značení na příjezdových komunikacích bude podle něj doplněno tak, aby se tranzit musel městu bezpodmínečně vyhnout. Stoly ven, tanky naplnit! Přerovské restaurace dolaďují rozjezd zahrádek Přečíst článek › Kamiony, které nerespektují stávající objížďku, ničí také silnice v obcích v bezprostřední blízkosti Přerova. Jejich starostové proto požádali o pomoc kraj a obrátili se i na dopravní inspektorát. „O problémech víme a pravidelně se na kontroly kamionů zaměřujeme. Děláme maximum, abychom je udrželi na objízdné trase,“ ujistil šéf přerovského územního odboru policie Martin Lebduška. Příprava D55 do Kokor může pokračovat, zemědělci neuspěli Přečíst článek › Kudy přejít u Lidlu? Účastníci jednání na krajském úřadě se zabývali také trasou pro pěší přes silnici I/47 u Lidlu v Přerově. V této části byly totiž kvůli stavbě kruhového objezdu zrušeny přechody pro chodce. Investor požádal o stanovení dopravního značení, kterým došlo k vymezení místa pro přecházení. „Situace, která minulý týden v této lokalitě nastala, byla způsobena stavebníkem. Ten neprovedl všechna opatření, jež byla stanovena ve vydaném rozhodnutí krajského úřadu. Občané města kvůli tomu nevěděli, kudy přejít přes frekventovanou cestu. Stavebník byl opakovaně vyzván k nápravě,“ konstatoval Michal Zácha. Konec kolonám na estakádě? Semafor "nestíhal", změnili mu interval Přečíst článek ›

