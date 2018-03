Kamenolom ve Veselíčku opět ožil. Co na to místní?

Obyvatelé mají strach, protože nikdo z nich neví, co se může stát. Odstřely se nejvíce dotknou těch, kteří bydlí v chatové oblasti, která s lomem těsně sousedí.

Do lomu ve Veselíčku se nastěhovala technika. Firma Skanska chce odtud vytěžit 100 tisíc tun kameneFoto: Deník/Zuzana Krybusová

V této lokalitě není vodovod, každý dům tak má svoji studnu, odstřely je ale mohou o spodní vodu připravit.

Podle slov mluvčího Skansky Ondřeje Svatoně společnost provedla na vlastní náklady monitoring vody ve studních.

Na odstřely před dvaceti lety si vzpomněla Ivana Lehnertová.

„Pamatuji si těžbu před dvaceti lety. Myslím si, že dnešní odstřely nemají s těmi před lety už nic společného. Obavy zde i přesto jsou, ne kvůli odlétání kamene, ale spíše kvůli prachu, hluku a spodní vodě. Myslím si, že tady přímo v obci téměř nezaznamenáme, že kamenolom těží, ale chatová oblast směrem k Lazníkám, postižena bude,“ vyjádřila svůj názor.

Strach o vodu

O spodní vodu mají především strach lidé bydlící v těsné blízkosti kamenolomu.

„Záleží na tom, jak to bude s vodou. Před dvaceti lety, když se tu odstřelovalo, tak jsem vodu ve studni měla, jak to bude teď, to nevím. V červnu jsem podepisovala petici proti těžbě,“ krčila rameny Dana Zapletalová.



Obavy neskrývají ani manželé Ministrovi.

„Bojíme se o vodu. Není tady vodovod, každý máme studnu. V létě se bude také prášit. Slyšeli jsme, že při odstřelu hodně létají kameny, přitom všude je napsáno, že lom je již vytěžený. Nechápeme, jak se v obytné zóně může odstřelovat cokoliv. Je to bezohlednost vůči obyvatelům, to nám vadí. Dům jsme se rozhodli postavit v této lokalitě po zjištění, že je vše vytěženo,“ popsala Danuše Ministrová. (job)