Olomouc (o)žije, festival Kde? V ulicích historického centra Olomouce, přesnou mapku, kde se bude hrát, najdou lidé na webu akce Kdy? 24. června od 13 do 24 hodin Proč? Největší hudební festival v ulicích Olomouce, na kterém letos vystoupí asi stovka skupin nejrůznějších hudebních žánrů. Akce získala ocenění města Počin roku. Co se platí? Na akci je vstup zdarma

Amfiteátr Velká Bystřice, letní promítání

Kde? Amfiteátr se nachází ve východní části zámeckého parku ve Velké Bystřici na Olomoucku

Kdy? První promítání je 16. června od 21 do 21.30 hodin, běží celé léto

Proč? Letošní premiérou v bystřickém amfiteátru je česká komedie Srdce na dlani. Příjemné prostředí, tvar hlediště s kapacitou 600 diváků plynule navazuje na okolní terén

Co se platí? Promítání je zdarma

Akuna show, Přerov

Kde? Náměstí T. G. Masaryka v Přerově

Kdy? V neděli 18. června, od 17 hodin

Proč? Akuna show je koncert hvězd českého šoubyznysu, které se následující týden zúčastní Tenisové akademie Petra Huťky. Na pódiu vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Mirek Paleček, Vašo Patejdl, Felix Slováček a řada dalších umělců

Co se platí? Vstupné na akci je zdarma

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Festival Hudební léto na hradbách, Přerov

Kde? Parkán městských hradeb v historické části Přerova

Kdy? Od 11. července do 29. srpna, vždy v úterý od 19 hodin

Proč? Festival nabízí různé hudební žánry a koncerty zajímavých kapel z České republiky i ze zahraničí. Lidé ocení příjemné prostředí u hradeb v blízkosti řeky Bečvy

Co se platí? Vstupné je dobrovolné

Promenádní koncerty, Přerov

Kde? Park Michalov v Přerově se nachází v přírodní části města, v sousedství Máchovy a Bezručovy ulice

Kdy? Koncerty se konají vždy v neděli od 15 hodin, 12. a 19. června, 10. a 24. července, 21. a 28. srpna, 4. září

Proč? V příjemném prostředí krásného parku Michalov vystoupí v altánku oblíbené přerovské hudební skupiny - například Academic Jazz Band, Moravská Veselka nebo Šediváci

Co se platí? Koncerty jsou zdarma, lidé zaplatí jen za občerstvení v místní restauraci

Kinematograf bratří Čadíků, Přerov

Kde? Náměstí T. G. Masaryka v Přerově v centru města

Kdy? Od 15. do 18. července, denně od 21.30 hod.

Proč? Atmosféra letního promítání oblíbených českých filmů na náměstí už je v Přerově tradicí. Návštěvníci zhlédnou české filmy Princ mamánek, Střídavka, Buď chlap a Přání k narozeninám

Co se platí? Vstupné je zdarma

Kov ve městě, Lipník nad Bečvou

Kde? Masarykovo náměstí v Lipníku nad Bečvou nedaleko hradu Helfštýna

Kdy? Sezonní výstava ve veřejném prostoru probíhá celé léto

Proč? Exponáty jsou rozmístěny v zajímavých zákoutích centra města a lidé si je mohou prohlédnout třeba při cestě na hrad Helfštýn. Letos jsou od 15. června k vidění sochy autora Jana Dostála, který je mimo jiné autorem českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Co se platí? Prohlídka exponátů je zdarma

Jubilejní 20. zahradní slavnost, Čelechovice na Hané

Kde? Čelechovice na Hané, akce se koná v ulici U Sokolovny

Kdy? V sobotu 17. června, hlavní program je od 13 hodin

Proč? Zahradní slavnosti jsou tradiční a návštěvnicky oblíbenou akcí. Hlavní program nabídne od 13 hodin ukázky řemesel, kreativní dílny, společný výtvarný projekt i vystoupení kapel. O děti se postará balónková kouzelnice. K mání jsou dobroty z grilu, guláš, luxusní kávička, palačinky i míchané nápoje.

Co se platí? Vstupné je zdarma, lidé zaplatí jen za občerstvení

Vrahovický bicykl

Kde? Hostinec U Lípy, Vrahovice

Kdy? Sobota 17. června, start od 8 do 10 hodin

Proč? Už osmý ročník oblíbené cyklovyjížďky po střední Hané. Zdatnější cyklisté vyrazí na trasu přes Grygov a Lobodice zpět přes Klenovice na Hané a Skalku. Kratší trasa pro méně zdatnější a děti je vedena z Vrahovic do Skalky a zpět. V cíli budou připraveny speciality z grilu a chlazené nápoje.

Co se platí? Akce je zdarma

Hudba bez hranic, Šumperk, Dolní Studénky

Kde? Akce se koná v centru Šumperka a nedaleké obci Dolní Studénky

Kdy? 17. června od 9 do 12 hod. a od 14.30 do 22 hod.

Proč? Akce začne v 9. 15 hodin průvodem zúčastněných souborů ulicemi Šumperka, který povede od pošty. U sovy vystoupí dechové hudby z Česka i Itálie, akce pokračuje i Na točáku v centru města. Odpoledne se přesune do Dolních Studének, kde se vystřídají dechovky, mažoretky a lidé si užijí program až do večera. Ve 22 je ohňostroj.

Co se platí? Program je v sobotu 17. června zdarma