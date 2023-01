„Od ledna loňského roku je v platnosti zákon, který nahlíží na ukládání vánočních stromků u popelnic jako na zakládání černé skládky. Stromky je sice možné odnést do sběrného dvora, ale to vyhovuje spíše občanům, kteří mají dvůr v docházkové vzdálenosti - nedá se tedy předpokládat, že by někdo opadaný strom naložil do auta a převážel,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).