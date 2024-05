„Dům v Čechově ulici jsme koupili v roce 1990 a zhruba rok nám trvalo, než jsme provedli opravy a dali ho do pořádku. Ta doba byla hodně těžká, pomalu jste tehdy nesehnali cihlu. Restauraci jsme otevírali v roce 1991 a musím říci, že prvních deset let opravdu stálo za to. Dařilo se, i když se ani nám nevyhnuly povodně v roce 1997,“ líčí Zuzana Nováková, která provozovala restauraci společně se svým manželem.

„V devadesátých letech k nám chodily na obědy i celebrity – dělali jsme totiž spoustu akcí. Zrovna nedávno jsem si prohlížela fotky, na kterých byl třeba Jan Rosák nebo strýček Jedlička. Zajišťovali jsme také občerstvení, když se pokládal základní kámen hotelu Jana, hodně akcí se točilo kolem tenisu, dělali jsme i rauty pro pivovar… Těch akcí bylo opravdu hodně a s odstupem času docela obdivuji, jak jsme to všechno mohli zvládat, protože prostory kuchyně zase nebyly tak velké,“ říká.

Mladá podnikatelka si splnila sen. V Přerově otevřela novou kavárnu ve Ztracené

Na restauraci U Nováků vzpomínají i mnozí Přerované. Například pracovníci lékárny U Zlatého hada, která je hned naproti. „Přebíhali jsme na obědy jen v přezůvkách a bylo to perfektní. Paní Nováková vařila opravdu skvěle. Od té doby, co restauraci zavřeli, na obědy nechodím, a musím si vařit doma. Paní Nováková totiž nasadila hodně vysokou laťku. Je velká škoda, že je tu dnes zavřeno,“ mrzí Lenku Širokou, která v lékárně pracuje.

Konec s Galerií Přerov

Na dobu největší slávy podniku ráda vzpomíná také seniorka Alena Procházková. „Ta restaurace v devadesátých letech jen hřměla - od dopoledních hodin přes obědy až do večera. Okna byla otevřená do ulice, lidé sem chodili na obědy i slavnostní večeře. Probíhaly tu rodinné oslavy i firemní akce. Pamatuji si jako včera, když šly moje vnučky do kina a říkaly mi: Babi, daly jsme si česnečku U Nováků,“ podotýká. „Restaurace je bohužel zavřená už dlouho, a když se podíváte do centra města, je na mnoha dveřích cedule s nápisem Zavřeno,“ doplňuje.

Kam zmizel přerovský bezobal? Přestěhoval se, chod zajišťují někdejší zákazníci

Restaurace U Nováků se uzavřela na počátku roku 2018, tedy ještě před pandemií covidu. Hlavním důvodem byl velký odliv zákazníků po otevření nákupní galerie v Čechově ulici. „Od ledna 2018 máme zavřeno a hlavním důvodem ukončení provozu naší restaurace bylo to, že ve chvíli, kdy se otevřela Galerie Přerov, zájem lidí poklesl. Když máte zaplatit kuchaře, personál a náklady na provoz, tak ty finance zkrátka nestačí. Potkávám na ulici spoustu lidí a všichni litují toho, že restaurace zavřela. Bylo to ale slabé, a proto jsme provoz ukončili,“ vysvětluje Zuzana Nováková, která neuvažuje, že by se podnik do těchto prostor někdy vrátil.

Hanáckou kyselku vybudovala rázná žena. Firmu jí vzali komunisté

„Penzion U Nováků, ve kterém ubytováváme lidi, provozujeme dál. Po manželově smrti si ale obnovení restaurace nedokážu představit. Volá mi spousta lidí, kteří by si tam chtěli zřídit hospodu, ale já už o to zájem nemám, protože by to nebylo ono. V tom domě totiž bydlím a už nechci cítit zápach smaženého jídla z kuchyně. Užila jsem si ho za celý život dost a jsem už na něj trochu alergická,“ uzavírá Zuzana Nováková.

K Novákům v devadesátých letech při svých návštěvách města zavítaly i celebrity - například fotbalista Antonín Panenka, Jan Rosák nebo strýček Jedlička. Podívejte se do fotogalerie.