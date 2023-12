Kam s vánočními stromky? V Přerově pouze do sběrných dvorů

Někdo se kochá pohledem na nazdobený vánoční stromek až do poloviny ledna, jiný s jeho odstrojením spěchá a prodlužovat sváteční idylu nehodlá déle než do Tří králů. Přerovany po novém roce opět čeká dilema, kam odložit odstrojený stromek tak, aby to bylo legální. Na odhozené symboly Vánoc u popelnic dnes totiž zákon pohlíží jako na černou skládku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Josef Rod