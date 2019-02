Přestože vydatná sněhová nadílka láká spíše k pobytu na horách, ani ti, kteří sjíždění kopců příliš neholdují, se během pololetních prázdnin v Přerově nemusejí nudit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Pestrý program pro děti připravilo kino Hvězda, ale rodiče mohou se svými ratolestmi vyrazit i na pohádku do Městského domu, nebo si zasportovat na zimním stadionu či plaveckém areálu.

„Prázdniny v kině začnou v pátek 1. února od 10 hodin promítáním animované komedie Raubíř Ralf a internet. Od 15.30 se mohou děti těšit na film Husí kůže 2: Ukradený Halloween a v 17.30 hodin si užijí dobrodružný film Psí domov. Pestrou nabídku uzavře ve 20 hodin komedie Ženy v běhu,“ přiblížila vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková.

V sobotu 2. února od 15 hodin zhlédnou dětští návštěvníci kina hudební divadlo Štístko a Poupěnka: Jedeme na výlet.

Pohádkové odpoledne stráví se svými ratolestmi také rodiče, kteří přijdou v neděli 3. února v 15 hodin do Městského domu v Přerově.

Hravé divadlo Brno uvede oblíbenou pohádku O pejskovi a kočičce, která má působit na rozvoj dětského chápání etiky mezilidských vztahů a podněcovat fantazii.

Bruslení, plavání, tanec

Dny volna mohou strávit malí i velcí sportem, a přestože vodohospodáři varují před příliš tenkým ledem na řece Bečvě či městském rybníku, bruslení pro děti se koná na zimním stadionu. Kdy?

„V pátek 1. února si mohou děti do dvanácti let užít ledové plochy v době od 8.30 do 9.30 hodin, v neděli 3. února pak od 9 do 10 hodin. Od 16 do 17 hodin se koná bruslení pro veřejnost,“ upřesnil Jaroslav Hýzl ze společnosti Sportoviště Přerov.

Během pololetních prázdnin - tedy v pátek 1. února, se otevře plavecký areál návštěvníkům od 10 do 20 hodin.

Pestrou nabídku akcí chystá pro nejmenší také Duha klub Dlažka - na tradiční zimní rodeo pro rodiče s dětmi v Pohořanech se mohou zájemci těšit ve dnech od 31. ledna do 3. února a 1. února čeká děti výprava autobusem do Ostravy za technikou a do Jump centra.

Středisko volného času Atlas a Bios připravuje na neděli 3. února pololetní vystoupení taneční školy Atlas, které se uskuteční v klubu Teplo. Začátek je v 16 hodin.

Retrovýstava

Návštěvníci mohou během prodlouženého víkendu zavítat také na retrovýstavu čtrnáctiletého školáka Patrika Horkého do Galerie města Přerova, která je přístupná v pátek 1. února od 8 do 17 hodin a o víkendu pak od 9 do 17 hodin, nebo si prohlédnout některou ze stálých expozic a výstav v Muzeu Komenského na Horním náměstí. Muzeum je otevřené v pátek 1. února od 8 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.

Ornitologická vycházka

Pokud chtějí vyrazit rodiče se svými ratolestmi za poznáním do přírody, mohou strávit příjemný den s přerovskými ornitology.

V rámci Světového dne mokřadů se totiž koná v sobotu 2. února exkurze nejen za ptáky, které mohou lidé potkat podél břehu Bečvy nad Přerovem.

Sraz je v sobotu 2. února v 8 hodin u lávky U Tenisu a milovníci opeřenců, kteří se chtějí dozvědět zajímavosti o mokřadech a vodních ptácích, se vydají po pravém břehu Bečvy až do Prosenic.