Olomoucko

Svátky města Olomouce

KDY: čtvrtek 6. června – sobota 8. června

KDE: Horní náměstí Olomouc, centrum města

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pestrý a nabitý program městských oslav odstartuje ve čtvrtek na Horním náměstí DrillFest, přehlídka čestných stráží z několika zemí. V pátek projde centrem tradiční kostýmovaný průvod ke cti sv. Pavlíny, patronky Olomouce. V sobotu až do večera pak bude Horní náměstí žít velkým historickým jarmarkem s ukázkami tradičních řemesel, hudebními a šermířskými vystoupeními. Nebude chybět fire-show i pohádky pro děti.

Hanácké Benátky

KDY: sobota 8. června 2024

KDE: náměstí Přemysla Otakara a Park míru v Litovli

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční litovelská slavnost s programem pro malé i velké, s koncerty na náměstí a aktivitami v parku. Na hlavní scéně zazní Pocta Zuzaně Navarové, dále vystoupí mimo jiné J.A. Kronek , Arrhythmia, Elán KontraBand a Oceán. Předvedou se mažoretky i roztleskávačky. Do parku bude možné zajít na pohádky, hry i žonglovací a loutkový ateliér nebo minizoo. Na náměstí bude připravena také nafukovací pirátská loď pro děti a chybět nebudou ani oblíbené jízdy na pramici pod náměstím.

Vyznání růžím

KDY: sobota 8. - neděle 9. června 2024 (9-18hod)

KDE: Rozárium Olomouc

ZA KOLIK: 100 Kč / rodinné (2+2) 250 Kč / studenti, senioři 60 Kč / děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival mezi tisícovkami květů. Sportovní zóna, workshopy, gastro, buskeři, kejklíři, hudba, tanec, floristické show, kosmetika..

Uliční Slavnost Černého orla

KDY: sobota 8. června od 14 do 19 hodin

KDE: areál Jalta v ulici I. P. Pavlova v Olomouci

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci nejen z místní čtvrti se mohou těšit na vystoupení šermířského spolku Markus M a hudebníky Devětsilu, ukázku práce sokolníka, jarmark, šlapací káry, soutěže pro děti, malování na obličej, vystoupení tenoristy Jakuba Rouska, fotostánek, výstavu místní ZUŠ a výstavu k historii Nové Ulice - a taky přátelské posezení u bohatého občerstvení včetně makrel a koláčů.

Saxofonistka na náplavce

KDY: sobota 8. června

KDE: náplavka, nábřeží Josefa Jařaba, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Hudební program na olomoucké náplavce v režii společnosti Plavby Olomouc. Zahraje Lukáš Mareček (od 18 hodin) a od 19 hodin to pak u Moravy rozjede charismatická a energická saxofonistka KJ Sax. „Připravili jsem něco, co tu ještě nebylo,“ zvou pořadatelé a slibují i představení novinky pro letošní sezonu.

Dětské odpoledne v Rudolfově aleji

KDY: sobota 8. června (10-17 hod)

KDE: Rudolfova lej, Smetanovy sady Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Program plný zábavy a pohybu ve slavné aleji u příležitosti 205. výročí jmenování jejího tvůrce Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. Olympiáda o hodnotné ceny, koloběžky, šlapací auta, motokáry, hry, bubnová show i dětská diskotéka.

Nedvězské slavnosti

KDY: sobota 8. června od 14:30

KDE: areál fotbalového hřiště v Nedvězí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Hudební program, aktivity pro děti, orientální tance, soutěž v hodu sudem Nedvězský silák a silačka, koncert Na vlnách Petra Spáleného a kapely Trijoo.

Big-up festival

KDY: pátek 7. června

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: předprodej 590 Kč, na místě 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival s hvězdami šeské a slovenské rapy/popové scény. Yzomandias + Nik Tendo, Kontrafakt, Ben Cristovao, Kali + Peter Pann, Majk Spirit + Grimas a další. Jedinečná vystoupení, skvělé drinky, vymazlená food zóna a v neposlední řadě atmosféra, která tě pohltí, slibují organizátoři.

Retro Music Festival

KDY: sobota 8. června

KDE: Korunní pevnůstka Olomouc

ZA KOLIK: předprodej 890 Kč, na místě 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká devadesátková párty s hvězdnými diskotékovými hitmakery. Na pevnůstce to rozjedou Mr. President, E-rotic, Verona, Lunetic, Snap! či Daisy Dee from Technotronic.

Festival filharmonie

KDY: čtvrtek 6. a pátek 7. června

KDE: Andrův stadion Olomouc

ZA KOLIK: jednodenní vstupenka od 790 Kč, dvoudenní od 1790 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní festival, kde s orchestrem Moravské filharmonie vystoupí Richard Krajčo, Aneta Langerová, Petr Janda, Josef Vojtek, Jiří Pavlica s Hradišťanem či kapela Fleret. Známé písně v nevšedních aranžmá, s hudebními hvězdami a olomouckými filharmoniky v plné síle.

Grizly Fest

KDY: sobota 8. června (10-18 hod)

KDE: INPARK v Olomouci - Chválkovicích

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Open-air oříškový festival Grizly Fest zve na program pro celou rodinu. Lokální dobroty, taneční vystoupení, exkurze do oříškárny, koncert Emmy Smetana a Jordana Haje i kulinářská show Nikoly Němcové z MasterChefa.

Prostějovsko

Rock na Plumlově

KDY: sobota 8. června, od 12 hodin

KDE: Pláž u Vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Jeden z největších hudebních festivalů letošního léta je za dveřmi. V pořadí již 3. ročník akce Rock na Plumlově nabídne vystoupení regionálních kapel, ale i celostátně uznávaných rockerů. Postupně se na podiu představí 5 kapel. Legendy z Prostějovska – Kokeno, Marasd a Quercus. Večerními headlinery budou Aleš Brichta a Argema. Více o akci čtěte ZDE.

DRUŽFEST

KDY: pátek 7. a sobota 8. června, od 18 hodin

KDE: Zámek Prostějov

ZA KOLIK: 200/250 korun pátek, 300/350 korun sobota, dvoudenní 450/500 korun

PROČ PŘIJÍT: Music club Družba uvádí festiválek na nádvoří zámku v centru Prostějova. Jedná se o dvoudenní akci s prezentací dramaturgie klubu Družba. Vystupovat budou především alternativní a kluboví umělci s důrazem na místní scénu.

V pátek se můžete těšit na elektronické projekty s následnou after party v klubu. Sobota bude patřit rockovým kapelám, živým nástrojům a zpěvu. Postupně vystoupí XAVIER BAUMAXA, HELLO MARCEL, DJ RABBIT & MC MANDA, SLEPÍ KŘOVÁCI, MIMO PROVOZ, DJ E.LEC, Audiogram, DJ Cigárko, Převážně Neškodní, Družbas Familly Djs : Bury b2b Denula, Eddi b2b The Man, Rezonate Djs : Technograndma, Martin Lutz a další…

Oblastní slet Prostějov

KDY: sobota 8. června, od 15 hodin

KDE: Sportcentrum - DDM, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun, mládež do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úchvatnou podívanou nabídne Oblastní slet v Prostějově. Sokolové z župy Prostějovské předvedou všech 12 sletových skladeb. Komentovaná vystoupení nabídnou hromadné skladby pro nadcházející Všesokolský slet v Praze. V hale Sportcentra se vystřídá více než 720 cvičenců.

Dětský den a taneční večer

KDY: sobota 8. června, od 10 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Držovice

ZA KOLIK: dětský den zdarma, taneční večer 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dětský den plný zábavy a soutěží bude hostit fotbalový areál v Držovicích. Pro děti bude k dispozici i skákací hrad a skluzavka. Těšit se můžete i na ukázku bojové techniky a bohatou tombolu. Taneční večer odstartuje od 18 hodin a k poslechu i tanci bude hrát kapela Romantica.

Kralecke klebete

KDY: sobota 8. června, od 16 hodin

KDE: zámecký park, Kralice na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Populární setkání folklorních souborů organizuje tradičně HSPT KLAS Kralice na Hané. V odpoledním programu vystoupí jako host slovácký Soubor písní a tanců Dolina ze Starého města. Těšit se můžete i na dětský soubor Klásek. Kromě přehlídky choreografií se také můžete těšit na dětské dílničky s folklorní tematikou, soutěže, besedu u muziky, výuku tanců, makrely, cigára, čepované pivo a na mnoho dalšího.

Sraz patinovek a bastlů

KDY: pátek 7. a sobota 8. června

KDE: hradčanský mlýn, Hradčany - Kobeřice

ZA KOLIK: 400 korun, 200 korun pouze sobota

PROČ PŘIJÍT: Unikátní auto moto sraz - již tradiční netradiční sraz strojů v původním stavu a různých kutilských úpravách. Tenhle sraz je víc o lidech, než o strojích. Je nepsané pravidlo, že je potřeba dojet po ose, protože nejde o setkání majitelů, ale jezdců. Kouzelný areál mlýna poskytne občerstvení i pitný režim v hojné míře. Večer proběhnou přednášky, že se dá cestovat a hlavně daleko na strojích, co k tomu nebyly předurčeny. Nocleh ve vlastních stanech, koupele v oddělených sprchách. Po večerce proběhne modlitba a spánek. Celá akce se nese v tichém duchu dvoutaktní meditace s příměsí polosyntetického aromatického kouře. Družba povolena.

Přerovsko a Hranicko

Folklorní festival Přerov

KDY: pátek 7. a sobota 8. června

KDE: park Michalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Pozvání letos přijal zahraniční soubor z polské Vladislavi, dorazí ale i brněnská Kupava, která se věnuje ukrajinskému folkloru, nebo soubor Hlubina z Ostravy. Stálicemi jsou dětský folklorní soubor Trávníček nebo cimbálovka Primáš. V letošním roce bude mít premiéru folklorní jízda autobusy městské hromadné dopravy. Soubory a muziky budou moci potkat cestující v autobusech městské hromadné dopravy v pátek 7. června od 17 do 18 hodin. Po hudební projížďce bude následovat folklorní jam na nábřeží poblíž Památníku Jednoty bratrské. Hlavní festivalový program si návštěvníci užijí v sobotu 8. června. Soubory a muziky budou vystupovat od 14 hodin, Hanáci pak připravují dětský program a taneční školičku. Součástí festivalu je i řemeslný jarmark nebo ochutnávka vín z menších vinařství.

Víkend otevřených zahrad

KDY: sobota 8. a neděle 9. června

KDE: park Michalov, biokoridor Hvězdárna, farma Krásenka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Víkend otevřených zahrad je událostí, v rámci níž se lidem naskýtá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad či poznat své oblíbené parky novým způsobem. Konkrétně v Přerově lze navštívit biokoridor u přerovské hvězdárny, který bude otevřený v sobotu i v neděli od 6 do 22 hodin. Zájemci se mohou vydat i na květinovou farmu Krásenka (Přerov XI-Vinary, Mezilesí II), kde bude otevřeno v sobotu od 9.00 do 18.00. Komentovanou prohlídku lze absolvovat v parku Michalov. Sraz účastníků bude v sobotu 9 hodin u fontány. Více jsme psali ZDE.

36000 Valašských kroků

KDY: sobota 8. června

KDE: Rusava

ZA KOLIK: 170 korun v online předprodeji, 190 korun v kamenném předprodeji (Tabák na Žerotínově nám. 159/5 v Přerově) a na místě v den konání akce

PROČ JÍT: Již 51. ročník turistického pochodu 36 000 Valašských kroků. Absolvovat lze 15 či 25 kilometrů dlouhou trasu. Sraz účastníků je naplánovaný od 7:45 do 8:00 na parkovišti u krytého bazénu v Přerově. Odtud budou zájemci převezeni do výchozích míst. Cíl obou tras je na Rusavě, kde od 11.30 vystoupí kapela Freďáci, od 14.00 kapela Re-vox.

Hudební Pavlovice Václava Drábka

KDY: sobota 8. června od 14.00

KDE: Pavlovice u Přerova

PROČ JÍT: Na tradiční přehlídku dechových hudeb zvou fanoušky tohoto hudebního žánru Pavlovice u Přerova. Oblíbené setkání s názvem Hudební Pavlovice Václava Drábka se uskuteční na prostranství za místním kulturním domem. Na pódiu se postupně vystřídají Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice, dechová hudba Hulíňané z Hulína, folklorní soubory Malá Haná a Haná z Velké Bystřice. Chybět nebude místní Leoexpres a Pernštějnka z Pardubic. Zpestřením bude letos zahraniční kapela ze Slovenska Grinavanka. Od 18.30 bude vyhrávat domácí Moravská Veselka. Program bude pokračovat taneční zábavou s Dechbandem Moravské Veselky a Marcelem a Petrou Zmožkovými.

Noc kostelů

KDY: pátek 7. června

KDE: Přerov, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Více než 1800 kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku zůstane v pátek 7. června otevřených do pozdních večerních hodin. Koná se totiž další ročník oblíbené akce Noc kostelů. Svatostánky budou otevřené také v Přerově a Hranicích. V Přerově lze navštívit: kostel sv. Vavřince, kostel sv. Michaela Archanděla, kaple sv. Jiří, kostel Českobratrské církve evangelické, sbor Církve československé husitské Jana Blahoslava a Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje. V Hranicích budou otevřené brány kostela Stětí sv. Jana Křtitele, hranické synagogy, kostela Narození Panny Marie a kaple sv. Antonína.

Letní kino Hranice

KDY: pátek 7. a sobota 8. června od 21.00

KDE: Letní kino Hranice

ZA KOLIK: Mizerové: Na život a na smrt 140 korun, Back to Black 150 korun

PROČ JÍT: O víkendu se budou v letním kině v Hranicích promítat dva filmy. V pátek se diváci mohou těšit na akční snímek Mizerové: Na život a na smrt, v sobotu na životopisný film o anglické zpěvačce a skladatelce Amy Winehouse.

Šumpersko a Jesenicko

Noc kostelů v Zábřehu

KDY: pátek 7. června od 17.30 hod.

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V tradiční Noci kostelů budou moci všichni, kteří v pátek 7. června zavítají do kostela svatého Bartoloměje v Zábřehu, poznat jeho historii, zhlédnout malé divadlo nebo si poslechnout duchovní hudbu. Program zde začíná v 17.30 hodin bohoslužbou. Poté si mohou návštěvníci prohlédnout věž, farní muzeum či varhany. V průběhu večera je zajištěno i zázemí s možností navštívit Farní kavárnu na Devítce v budově bývalé ZUŠ.

Divadlo na zámku v Třemešku

KDY: pátek 7. června od 10 hod.

KDE: zámek Třemešek u Dolních Studének

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Zámek Třemešek tento pátek oživí 1. ročník divadelního festivalu. Můžete se těšit na Krkonošské pohádky v podání Divadelního spolku Pomněnka, na Angeliku, markýzu andělů v podání Divadla Nové Zámky nebo na dramatizaci lidové písně Když jsem já sloužil v podání Divadla Vincentinum. Jako doprovodný program bude probíhat enkaustika pod vedením výtvarnice Ivy Zamykalové nebo také animační tancování.

Středověký den na Doubravě

KDY: sobota 8. června od 13:00

KDE: Středisko Doubrava v Ondřejovicích u Zlatých Hor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spolek Doubrava Jeseníky vás zve na Středověký den na Doubravě. Čeká vás bohatý program jako ukázka husitských zbraní i jejich vyzkoušení, šermířský turnaj pro děti, bitva dobývání Lichtenburgu, živý koncert středověké hudby od Bohemian Bards a mnohem více. Po celý den se můžete těšit i na ochutnávku dobové kuchyně nebo třeba střelbu z kuše a luku.

Den Mikroregionu Mohelnicko

KDY: neděle 9. června od 9 hod.

KDE: Klopina, areál koupaliště

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít Den Mikroregionu Mohelnicko plný zábavy a chutí. Tématem letošního ročníku je gastronomie, na programu budou degustace místních specialit, gastro olympiáda, kulinářské kvízy, kolo štěstí a další. Uvidíte také ukázky vaření od známé food blogerky Bohyně kuchyně, která bude připravovat delikatesy z lokálních surovin od producentů, kteří jsou zapojeni do cyklotrasy nazvané výstižně Ochutnej Moravu na kole. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a pestrý hudební doprovod v průběhu akce.