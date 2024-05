Festivaly, koncerty, dětské dny, zábava i dobroty. Spousta skvělých akcí na vás čeká v celém Olomouckém kraj tento víkend. Vyberte si z našich tipů.

OLOMOUCKO

Slavnosti Olomouc

KDY: pátek 31. 5. a sobota 1. 6.

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: jednodenní předprodej 899 Kč, na místě 1000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní hudební festival v areálu Korunní pevnůstky se zvučnými jmény tuzemské scény. Vystoupí Jaromír Nohavica, Divokej Bill, Wohnout, Tomáš Klus, Mig 21, No Name či Trautenberk. Velká a pestrá gastrozóna.

Slavnosti Olomouc zaplní pevnůstku. Lákají na Nohavicu i největší gastrozónu

Šternberk plný závoďáků a zábavy

KDY: pátek 31. května - neděle 2. června

KDE: Hlavní náměstí, Šternberk, trať Ecce Homo

ZA KOLIK: Program na náměstí zdarma. Vstupenka na závod od 350 Kč, vstupenka jen do depa 100 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Víkendový šampionát závodniček do vrchu ovládne Šternberk. Slavnostní zahájení je na programu v pátek 31.5 od 18 hodin na Hlavním náměstí. Sobotní trénink na trati Ecce homo pak začíná v 8 hodin, nedělní závod v 8:30. Závodění na Ecce Homo doprovodí zábavný program Město v pohybu v centru. Už v pátek večer tam zahrají Acoustic Lumen a Pražský výběr Tribute. V sobotu od 14 hodiny je tam připravené zábavné vystoupení pro děti, DJ, Štěpdance, Eagle Eye – Tarja Tribute, aerobic a Status Quo Tribute. Sobotní finále obstarají pecky od populární sestavy Legendy se vrací. Občerstvení zajištěno.

Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Cirkuzkus

KDY: pátek 31. května - neděle 2. června

KDE: Letní kino Olomouc

ZA KOLIK: základní vstupné 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Špičková představení nového cirkusu v rámci olomouckého festivalu Cirkuzkus. V pátek se v Letňáku předvede Losers Cirque Company s představením The Losers, v sobotu a neděli pak Cirk La Putyka se svou show z (ne)obyčejné české hospody nazvanou La Putyka. Představení v Letním kině začínají v 18 hodin.

Cirk La PutykaZdroj: Deník/Radek Cihla

Dobrošlap na Kaprodromu

KDY: sobota 1. června, od 8 hod

KDE: start Těšetice (u ZŠ), cíl s programem Kaprodrkom, Olomouc-Nové Sady

ZA KOLIK: startovné dospělí 300 Kč (na místě 400 Kč), děti 12-5 100 Kč, do 12 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník sportovně zábavného putování, tektokrát z Těšetic do Kaprodromu, a to pěšky nebo na kole. V Těšeticích u ZŠ bude volný start od 8:00 do 9:00 hod. Na trasu můžete vyrazit s dětmi, kočárky, pejsky nebo Nordic Walking holemi. V cíli zábavný program pro děti, charitativní degustace luxusních vín, cimbálová muzika Hejčíňan, koncert kapely z Dětského domova Šance, opékání buřtů - vše ve prospěch projektu Otevřeme zahradu.

Kácení máje v Řepčíně

KDY: sobota 1. června, od 14 hod

KDE: parkoviště u in-line stezky v Olomouci-Řepčíně, Břetislavova ulice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: dětská manéž s atrakcemi, projížďky kočárem, projížďky na koních, aquazorbing, malování na obličej, hasičská pěna, vystoupení žáků ZŠ Svatoplukova, taneční vystoupení, koncert Juraje Macka, soutěže pro děti, zábava se skupinou Citrus.

Den dětí na Poděbradech

KDY: sobota 1. června, od 11 hod

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Sportovní a naučné aktivity, projížďky na ponících (od 14 hod), zážitková minifarma, skákací hrady, spousta dobrot z grilu…

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Vladimír Šťastný

Rockový Olšefest

KDY: sobota 1. června, od 17 hod

KDE: areál Olše v Července u Litovle

ZA KOLIK: na místě 200 Kč (do 18h)

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník rock-metalového festivalu v areálu Olše v Července u Litovle aneb loučení se školním rokem. Rozjedou to tam kapely Souls To Sell, ZZ Top Czech Tribute Band, Kabát Tribute, Eagle Eye - Tarja Tribute, Motörhead Czech Revival a další

Den dětí na fortu

KDY: sobota . Června, od 10 hodin

KDE: fort XVII Křelov

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Skákací hrad, malování na obličej, prohlídky fortu, občerstvení, točená zmrzlina…

PROSTĚJOVSKO

Swing, rock, klasika

KDY: pátek 31. května, od 18 hodin

KDE: nám. T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose, se představí v rámci 31. ročníku Prostějovské dny hudby před prostějovskou radnicí. Venkovní koncert nabídne rock, swing i hudební klasiku.

Mařík fest

KDY: pátek 31. května, od 18 hodin

KDE: Občerstvení U Maříků, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Metalový festival v biokoridoru Hloučela nabídne vystoupení kvarteta regionálních stálic nejtvrdší hudby. Těšit se můžete na Fromy Beyond, Solution of panic, Mimo provoz a No Future. Areál bude otevřen až do 24 hodin.

Ilustrační fotoZdroj: Jiří Kordovaník

ProstěJOV! Festival dobrého jídla

KDY: pátek 31. května a sobota 1. června

KDE: vybrané restaurace, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma, degustační menu 89 korun

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 4. ročník oblíbené degustační akce, do které se zapojí restaurace v centru Prostějova. Navštívit a ochutnat připravené menu můžete v následujících podnicích: Café Atrium, Casa Habana, Kavárna Prostor, Kavárna V Uličce, Kino Metro 70, Niki´s Bistro, Pivovarská restaurace U Ječmínka, Restaurace a pivnice U Hudečků, Restaurace Na Mánesce, Tančírna a Víno a Papas.

Dětský den na zámku v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 1. června, od 11.30 do 17 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 140 korun dospělí, 90 korun děti, 370 korun rodinné

PROČ PŘIJÍT: Malé návštěvníky a jejich doprovod čekají speciální prohlídky zámeckých interiérů s princeznou a služkou. Zábavnou formou se dozvědí, jak to na zámku chodilo, a třeba si i něco sami vyzkouší… Odpoledne, přibližně od 13 hodin budou připraveny i rukodělné dílničky na Hanácké ambasádě.

Dětský den a Jožini ve Žraloku

KDY: sobota 1. a neděle 2. června, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po oba víkendové dny se v oblíbeném Kempu Žralok konají u příležitosti dětského dne akce pro nejmenší. Každá příchozí ratolest se může těšit na sladkost. K dispozici bude i malování křídami a dětský koutek. Dospělé jistě pobaví v sobotu odpoledne Hudební odpoledne. Od 14 hodin zahraje k tanci i poslechu unikátní hudební uskupení Jožini z bažini.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Karneval marnosti

KDY: pátek 31. května až neděle 2. června, od 17 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: 800 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní hudební akce s podtitulem Marnost nad marnost. V třídenním maratonu se představí více než třicítka kapel všemožných žánrů. Od punku, přes elektroniku až po techno. Akce je určena pro starší 18ti let. Karneval Marnosti je experimentální divadelní představení které si bere za úkol prozkoumat roli vanitas v dnešním kontextu. Divák se stává na poslední květnový víkend součástí inscenace, proto jsou kostýmy povinné. Společně s herci, muzikanty, výtvarnými umělci, kuchaři a barmany budeme prozkoumávat hebelim jakožto páru co se rozplývá a netrvá víc než neuchopitelný moment efemérního prožitku, smrt ve zrození okamžiku a absurditu lidského bytí.

PŘEROVSKO a HRANICKO

Muzejní noc

KDY: pátek 31. května od 18 do 23 hodin

KDE: přerovský zámek, budova ORNIS

ZA KOLIK: 100 korun dospělí, 50 korun děti

PROČ JÍT: Letošní tématem Muzejní noci v Přerově budou živočichové. Těšit se můžete na nevšední návštěvu dvou poboček muzea ve večerních hodinách, práci se skutečnými badatelskými metodami, zábavný kvíz a detektivní pátrání a výtvarnou dílnu pro malé i velké. Po absolvování programu v muzeu Komenského se zájemci mohou přesunout do budovy ORNIS v Bezručově ulici, kde program pokračuje.

Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: pátek 31. května až úterý 4. června od 9 do 17 hodin

KDE: Seifertova 33, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ JÍT: Tradiční výstava spojená s prodejem rostlin a poradenskou službou. Akci pořádá Klub kaktusářů Přerov.

Den dětí v Michalově

KDY: sobota 1. června

KDE: park Michalov, bistro U Králíčka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Přerovské loutkové divadlo si od 14 do 17 hodin připravilo odpoledne s Kašpárkem a jeho kamarády, během kterého si děti mohou vyzkoušet, jak se loutky ovládají. Chystá se i výtvarná dílnička. Herci s loutkami zahrají také krátké scénky a hry.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Motomše v Hranicích

KDY: sobota 1. června od 11.30

KDE: Masarykovo náměstí Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ JÍT: Patnáctý ročník tradiční mše svaté pro motocykly všech značek a veterány. Mše bude věnovaná motorkářům, pro které byla loňská sezóna poslední. Sraz účastníku je od 11.30 na Masarykově náměstí v Hranicích. Od 12 do 13 se může na stroje dorazit podívat veřejnost. Od 13 do 13.45 pak bude probíhat samotná mše v kostele na Masarykově náměstí. Ve 14 hodin se účastníci vydají na vyjížďku směrem Drahotuše, Milenov, Podhoří, Loučka, Bohuslávky, Dolní Újezd, Tupec, Veselíčko, Oldřichov, Sušice, Nové Dvory, Lipník a autocamp Hranice.

Motomše v HranicíchZdroj: Jiří Necid

Dětský den v letním kině Hranice

KDY: sobota 1. června od 14 hodin

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: 50 korun dětský den, 50 korun promítání filmu

PROČ JÍT: Akce se uskuteční na travnaté ploše před letním kinem. Děti se mohou těšit na skákací hrady, skluzavky, balónkovou show, soutěže, malování na obličej, hudební vystoupení a občerstvení. Vystoupí také Michal David Revival. Od 21 hodin je naplánované večerní promítání animovaného filmu Ptáci stěhovaví.

Dětský den v Teplicích nad Bečvou

KDY: sobota 1. června od 14.30

KDE: kiosek v Teplicích nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Děti se můžou těšit na soutěže, zábavné atrakce, malování na obličej a pěnu od hasičů. Od 19 hodin zahraje hranická kapela Last Minute.

ŠUMPERSKO a JESENICKO

Koncert za oponou v Jeseníku

KDY: pátek 31. května od 20 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dalším hostem Koncertu za oponou v Jeseníku je mladá šumperská kapela s názvem Byt číslo 4. Je považována za objev roku 2022 v mnoha směrech, o kterých se můžete přijít přesvědčit sami. Svou hudební tvorbu kapela staví na energickém punk rocku a textech, které vycházejí z osobních příběhů. Jako support vystoupí mladá autorská kapela Luxfery z Prahy. Jejich hudba je založená na nekompromisních beatech, špinavých kytarách a obvykle melancholických, českých textech. Jejich tradičním útočištěm jsou rockové kluby, připravené vsáknout do sebe dunění basy, kopáku a chaotickou energii rockového koncertu, při kterém se vám jejich hudba dostane pod kůži.

Zahájení lázeňské sezony ve Velkých Losinách

KDY: sobota 1. června od 11 hod.

KDE: náměstí ve Velkých Losinách

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve Velkých Losinách o víkendu zahájí lázeňskou sezonu. Přijďte oslavit začátek léta v krásném lázeňském prostředí plném zábavy, hudby a dobrého jídla. Těšit se můžete na Spolek elegantních dam v historických kostýmech nebo na taneční vystoupení od skupin Folí de la Fúl a Angel's Tribe, které přinesou do obce rytmus a radost. Hudební program zpestří V-Band, cimbálovka CML Šumperk, Stanislav Hojgr s kapelou a Petr Tomeček s hrou na panovu flétnu. Kouzelník a mentalista David Strašil návštěvníky přenese do světa iluzí. Pro děti, kterým patří tento den, bude připraven krásný animační program od Hip Hip Hooray, vyřádit se budou moci na skákacím hradu a čeká vás i dřevěný historický kolotoč.

Zahájení lázeňské sezony. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Krňávek

Den dětí na Levandulovém statku

KDY: sobota 1. června od 13 hod.

KDE: Levandulový statek, Bezděkov u Úsova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Levandulovém statku v Bezděkově připravují manželé Drlíkovi oslavu Dne dětí, při níž se pobaví malí i velcí. Děti čeká zábavná stezka s plněním úkolů a odměnami. Každé se navíc může těšit na domácí limonádu zdarma. A vyvrcholením dětské zábavy bude kácení bonbonové májky. Pro rodiče pak budou připravené k pivu a vínu grilované klobásky, ať už ve variantě s levandulí, nebo bez ní. K dispozici bude i dětské hřiště a levandulová stezka.