Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: řeka Bečva, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 37. ročník závodů v rychlostní kanoistice.

Závodit se bude na K1, K2, C1 a C2 na 200m a K1 a C1 na 2km.

Záhorský cykloorienťák

Kdy: sobota od 9.30 hodin

Kde: Na Špici, Dřavohostice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Závod dvoučlenných družstev na kolech pro všechny věkové kategorie.

Helfštýnské ateliéry

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: hrad Helfštýn

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Přehlídka profesí Muzea Komenského Přerov pro malé i velké. Výtvarné ateliéry, archeologické, ornitologické a mincovní dílny, muzejní workshopy, divadlo, inscenovné čtení

Zubrfest

Kdy: sobota od 12 hodin

Kde: Pivovar Zubr, Přerov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Na oblíbeném hudebním festivalu zahraje Xindl X, Sabina Křováková, Slza, Navostro, Raedy Kirken či No name. Lze také zakoupit speciální vstupenku spojenou s nezapomenutelným zážitkem v rámci akce Beer in the Sky, kdy si pivo Zubr můžete vychutnat s jedinečným výhledem na město a pivovar ve výšce až 50 metrů nad zemí.

Orizaro – pohádkovým lesem

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Laguna, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do pohádkového lesa s deseti veselými pohádkami zve děti a rodiče TOM Lišáci. Přijďte si užít pohádkové odpoledne v okolí přerovské Laguny. Vaším úkolem bude vyhledat skryté pohádky a při plnění úkolů svou šikovností a smyslem pro humor pomoci z nesnází hrdinům těch nejznámějších pohádek.

Trasa je vhodná i pro rodiny s kočárky.

Promenádní koncert

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: park Michalov, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci promenádního koncertu zahraje Re-Vox.

100 let fotbalu v Hranicích

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Stadion SK Hranice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: U příležitosti oslav 100 let (1919 – 2019) organizovaného fotbalu v Hranicích, zveme do areálu SK Hranice nejen současné a bývalé hráče, trenéry a funkcionáře, kteří klubem v jeho dlouhé historii prošli, ale také všechny fanoušky, partnery, rodiče a širokou veřejnost. Přijďte společně s námi oslavit tohle jubileum a užít si den plný sportu, hudby, zábavy, dobrého jídla a pití, včetně pestrého programu jak pro dospělé, tak pro děti i teenegery. To vše za účasti nejen členů SK Hranice, ale také za účasti významných hostů a známých jmen.

Hranická 200 – Memoriál Milana Bartoše

Kdy: neděle od 9.30 hodin

Kde: Loděnice Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Závod velkomoravské ligy v rychlostní kanoistice všech věkových kategorií se bude konat v neděli 16. června od 9:30 hodin na řece Bečvě a na Loděnici v Hranicích.

Kov ve městě

Kdy: sobota i neděle, volný přístup

Kde: zámecký park, Lipník nad Bečvou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kov ve městě je prezentací uměleckého kováře Milana Michny z Brna. Kované objekty budou vystaveny v historickém centru města a v zámeckém parku.

Město přes sklo ve fotografiích Jana Šablického

Kdy: sobota od 15 do 17 hodin

Kde: výstavní sál Domeček, Lipník nad Bečvou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstava fotografií města z pohledu Jana Šablického na romantická místa a objekty v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí.