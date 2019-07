Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: TJ Spartak, Přerov

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: ve finále druhé ligy amerického fotbalu hráči Přerova změří síly s Prague Black Panthers. Kromě fotbalu se můžete těšit na poločasové vystoupení a soutěž. Při zakoupení dobrovolného vstupného obdržíte slosovatelnou vstupenku do poločasové soutěže. Pro děti je připravena dětská zóna se skákacím hradem. Výtěžek ze vstupného půjde na dobrou věc.

Obecní veselice

Kdy: sobota 13. července od 15 hodin

Kde: zámecký park, Horní Moštěnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: na akci vystoupí Medvíďata, Noaco, Freďáci, Miroslav Kučera. Myslivecká kuchyně a grilované speciality, skákací hrad, tombola.

Tempish Night Skates

Kdy: pátek 12. července od 19 hodin

Kde: u zimního stadionu, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: projížďka na kolečkových bruslích ulicemi Přerova. Pro všechny účastníky je připravena půjčovna kolečkových bruslí, handbike a ochranných pomůcek zdarma.

Soutěž o Zlatou vařečku ve vaření kotlíkového guláše

Kdy: sobota 13. července od 11 hodin

Kde: výletiště za sokolovnou, Skalička

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: pro děti skákací hrad a bubliny. Celým odpolednem bude provázet moderátor a hudba Dj Semiho. Ochutnávky gulášů.

Letiště Karneval 2019

Kdy: pátek 12. července od 19 hodin, sobota 13. července od 17 hodin

Kde: letiště Drahotuše

Za kolik: 219 až 360 korun

Proč přijít: na festivalu zahrají hip-hopové uskupené Prago Union, Ashley Abrman, punk bluesové duo Deadbeatz a jazzový pianista Federico de Vittorio

Obecní slavnost Nahošovice

Kdy: sobota 13. července od 16 hodin

Kde: výletiště, Nahošovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: k tanci a poslechu zahraje Karel Caha Band. Točit se budou 4 druhy piva. Nebudou chybět grilované klobásy, steaky a makrely.

Letní kino Lišná

Kdy: pátek 12 července 21.10 hodin

Kde: areál Trávníky, Lišná

Za kolik: děti do 8 let zdarma, Děti do 15 let 35 korun, Mládež nad 15 let a dospělí 70 korun,

Proč přijít: promítání filmu Ženy v běhu. K dispozici občerstvení. Pro malé děti bude v budově areálu zajištěno promítání dětských filmů.

Promenádní koncert

Kdy: neděle 14. července od 15 hodin

Kde: altán Městského Parku Michalov, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: na koncertu zahraje dechová hudba Moravská veselka.

Letní kino Kojetín

Kdy: pátek 12. července od 21 hodin

Kde: nádvoří VIC, Kojetín

Za kolik: dospělí 80 korun. Děti, studenti, důchodci 50 korun

Proč přijít: Promítání animovaného dobrodružného filmu Raubíř Ralf a internet.

Zbrašovský gulášfest

Kdy: sobota 13. července, 10 až 22 hodin

Kde: areál Kiosku za hasičskou zbrojnicí, Teplice nad Bečvou

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: široký výběr ochutnávky gulášů. Od 16 hodin ochutnávky pro veřejnost. K večeru zahraje country kapela.

autor: Adam Talla