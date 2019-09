Tipy na zajímavé víkendové akce na Přerovsku a Hranicku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

The Hall a So What!

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Zámecký klub, Hranice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Koncert kapely The Hall, mladého seskupení z Olomoucka, které se kromě Indie rocku nebojí ani jiných hudebních žánrů a So What!, formace zralých hudebníků, v čele s leaderem Markem Samem Khestlem, kteří originálně zvládají covery známých světových kapel a to nejen rockových.