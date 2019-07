Kdy: pátek od 21.30 hodin

Kde: náměstí TGM, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Populární kinematograf bratří Čadíků promítá českou komedii Po čem muži touží

Mezi stromy

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: zámecká zahrada, Veselíčko

Za kolik: dospělí 50 korun, děti zdarma

Proč přijít: Festival umění a řemesel, představí se kováři, řezbáři, hrnčíři, šermíři a další

Letní kino

Kdy: pátek od 21 hodin

Kde: hotel Jana, Přerov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Letní kino u hotelu Jana v Přerpvě nabídne českou komedii Ženy v běhu, ve které vás pobaví Tereza Kostková, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská a další.

Hradní letní kino

Kdy: sobota od 21 hodin

Kde: hrad Helfštýn

Za kolik: 100 korun, snížené vstupné 60 korun, děti do 6-ti let zdarm

Proč přijít: Promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Tentokrát stylově – na programu bude Tajemný hrad v Karpatech

Zahradní slavnost

Kdy: neděle od 16 hodin

Kde: Ornis, Přerov

Za kolik: 80 korun, děti 40 korun

Proč přijít: Tradiční představení aktivit ORNIS netradiční formou. Program: 16.20 hodin loutkové divadlo Koňmo, 17.30 hodin koncert v trávě se skupinou Zuby Nehty, komentované prohlídky výstavy, opékání špekáčků, občerstvení. Akce se koná se za každého počasí!

Hodové slavnosti

Kdy: pátek až neděle od 9 do 17 hodin

Kde: areál koupaliště, Tučín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hodové slavnosti zahájí v pátek předhodovou taneční zábavou se skupinou Forum. V sobotu i v neděli slavnosti nabídnou bohatý program pro děti, sportovce i milovníky různých žánrů muziky

Kamelie u zámku

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: zámecká zahrada, Dřevohostice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Recitál Hany Buštíkové a Dany Vlkové. Po jejich vystoupení následuje taneční zábava se skupinou Mercis Band.

Červencová noc

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: koupaliště Citov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Myslivecké sdružení Hrubý les Citov zve na tradiční Červencovou noc. Hraje kapela Forum, Johny Key, Atom, Vate, Waizi, Raving Tesla

Slow bazar

Kdy: sobota od 10 do 18 hodin

Kde: Karnola, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít:Je vám líto vyhodit starý pásek nebo svetr po babičce do popelnice? Pokud máte pocit, že by ještě někomu mohly udělat radost, zkuste prodat staré kousky oblečení na blešáku!

Akce bude doplněna přednáškou s odborníkem na téma Slow Fashion. Pivo a letní drinky na místě!

Crazy dogs

Kdy: neděle od 18 hodin

Kde: zámecká zahrada, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zapomeňte na obyčejné starosti všedních dnů a přijďte si poslechnout struhující hudbu padesátých let. Skupina Crazy Dogs vám představí tehdejší moderní písně přesně tak, jak se v těch letech hrály, v původním nástrojovém obsazení a aranžích, zahrané špičkovými profesionálními hudebníky s mnohaletou praxí. Zažijte mrazení v zádech, když na jeviště přijde král rokenrolu – Elvis Presley, nechte se strhnout rytmem jeho největších hitů a zasněte se při jeho nezapomenutelných baladách.