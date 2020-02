Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: Restaurace Pivovar, Přerov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert toho nejlepšího od Nirvany a Green Day

Vodění medvěda

Kdy: sobota od 8 hodin

Kde: Horní Moštěnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční veselý masopustní průvod masek. Sraz masek je v 7.45 u Myslivny.

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás

Kdy: od pátku do neděle do 17 hodin

Kde: Zámek, Přerov

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

O princezně Solimánské

Kdy: neděle od 14 a 16 hodin

Kde: Loutkové divadlo, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádka pro děti

Neporazitelná mysl!

Kdy: neděle od 17 hodin

Kde: hotel Jana, Přerov

Za kolik: 1000 korun

Proč přijít: Seminář pro širokou veřejnost v podání olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobody, předního mentálního coache Jana Mühlfeita a mistra světa ve strongman sportu Jiřího Tkadlčíka

Petr Lüftner

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Zámecký klub, Hranice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Český písničkář boří předsudky o harmonice a Vám je zboří také. Nejen Xindl X zná kvality tohoto harmonikáře, ale i světově uznávaná značka nejlepších harmonik Weltmeister, kterou Petr Lüftner jako jediný Čech reprezentuje.

Rap Night vol. 2

Kdy: pátek od 21 hodin.

Kde: City Club, Hranice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Vystoupí brněnský rodák Stein27, který letos na jaře vydal své debutové EP s názvem Trilogy.

Jako support se představí crew Donť ask me, olomoucký rapový label založený v roce 2017. O afterpárty se tentokrát postará další olomoucký DJ, rezident clubu Belmondo a S-klub DJ Coupys.

Dětský maškarní karneval

Kdy: sobota, od 15 hodin

Kde: Loděnice, Hranice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na odpoledne plné her, soutěží a tanečků. Chybět nebude dětská diskotéka a malá tombola.

Dědeček aneb Musíme tam všichni

Kdy: v sobotu od 19 hodin

Kde: Sokolovna ve Velké, Hranice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadlo Tyl Drahotuše zve na divadelní komedii s názvem Dědeček aneb Musíme tam všichni

Končinová zábava ve Skaličce

Kdy: v sobotu od 20 hodin

Kde: Sokolovna Skalička

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Tradiční končinová zábava