Kdy: pátek od 9 hodin

Kde: Muzeum Komenského, Přerov

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Výstava zavede diváka do uměleckého života manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. Díla budou vybrána průřezové tak, aby se návštěvník seznámil s celou šíří technik a vývojem tvorby obou výtvarníků. Výstavu doplní panely s životopisy obou umělců a fotografiemi z jejich života.

Swap

Kdy: pátek a sobota od 19. 30 hodin

Kde:COWorking centrum, Wilsonova, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výměnný bazar podzimního a zimního oblečení

Cimrmanovo torzo & Jethro Tull Revival

Kdy: pátek od 20.30 hodin

Kde:V klub, Přerov

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Koncert rockových kapel.

Arrhythmia: Celloween

Kdy:v sobotu od 19.30 hodin.

Kde: Městský dům, Přerov

Za kolik: od 150 do 250 korun

Proč přijít: Jedinečný hudebně-taneční projekt. Rockový balet v podání mladých přerovských umělců.

The Retrievers

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Zámecký klub, Hranice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Koncert hranicko-ostravské kapely, která hraje převážně zahraniční pop-rockovou muziku od 60. let až po současné hity. Má dlouhodobé zkušenosti s hudební produkcí a důležité je pro ni také na pódiu celkový vizuální dojem. Skupina klade důraz na kvalitní interpretaci a profesionální přístup.

Suchý slalom

Kdy: sobota od 8.30 hodin

Kde: Skiareál Potštát

Za kolik: dospělí 100 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Závod Suchý slalom ve Ski areálu Potštát. Bude se jednat o běh z kopce a do kopce mezi slalomovými brankami na čas. Účastníci mohou použít lyžařské hole.

Podzimní koncert Cantabile ZUŠ Hranice

Kdy: pátek od 17 hodin

Kde: Synagoga , Hranice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Tradiční koncert pěveckého sboru Cantabile

Loděnický Halloween

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Loděnice, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Připraven je bohatý program na celé odpoledne. Těšit se můžete na strašidelné soutěže, halloweenské tvoření, malování na obličej, opékání špekáčků, stezku odvahy a dětskou diskotéku. Dospělí se mohou těšit na večerní halloweenský mejdan.

Divadlo Ventyl: Nový začátek

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: Sokolovna , Hranice

Za kolik: od 100 do 150 korun

Proč přijít: Divadelní představení. Catherine je silná, úspěšná, emancipovaná žena, která drží všechno pevně ve svých rukách. Je už dva roky rozvedená a vychovává sama svou šestnáctiletou dceru Sáru. Pubertální Sára hledá lásku na celý život, ale zatím zažila jen řadu zklamání. Ve své matce nenachází oporu, jakou by si představovala. Vyčítá Catherine, že je tvrdá, bezcitná a bez srdce. Catherine se své dceři rozhodne dokázat pravý opak, a proto k nim domů na Štědrý večer pozve bezdomovce, kterého najde před jejich dveřmi, aby s nimi sváteční den strávil. Setkání s bezdomovcem Michelem změní život jak Sáře, tak hlavně Catherine, a započne se nečekané dobrodružství

Border Collapse / Name Does Not Matter Live

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: Karnola, Hranice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Tentokrát se můžeme těšit na silný Electro/House/Techno večer v kolaboraci s producentem a DJem Name Does Not Matter (Krmelec recordings, Endlles Illusion, XION, Fresky, Beef Rec., Owntempo…), dříve známý také jako Side9000. S více než 10-letou praxí si získal uznání nejen v Česku, ale také v Anglii a USA. Jeho snové techno vás vtáhne do děje jako soundtrack k půlnoční misi. Přijďte si užít silnou atmosféru jeho live vystoupení, kterou zažehl třeba na Lunchmeat Festival.