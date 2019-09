Kdy: pátek od 19 hodin, sobota od 12 do 23 hodin

Kde: restaurace Pivovar, areál pivovaru Zubr, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít sedmý ročník festivalu Blues nad Bečvou. Jako každoročně startuje festival pátečním koncertem v restauraci Pivovar, kde zahrají Blues Gang a Mothers Follow Chairs.

Za historií přerovských vinohradů

Kdy:sobota od 8 hodin

Kde: Vinárna U Červené kočky, Přerov

Za kolik: 30 korun, děti 20 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít první ročník netradičního turistického pochodu.

Veletrh volnočasových aktivit

Kdy: sobota od 10 do 16 hodin

Kde: Galerie Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos se koná oblíbený veletrh volnočasových aktivit. Nevíte, jak svému dítěti vybrat ten správný kroužek, díky kterému by trávilo čas aktivně? Přijďte se nechat inspirovat. Čeká na vás prezentace volnočasových aktivit, sportovních klubů z okolí, zájmových kroužků a středisek volného času. Budete tak mít ideální příležitost seznámit se s tím, co kluby nabízí. Novinkou je závod na in-line bruslích na střeše Galerie Přerov.

Pecha Kucha Night

Kdy: sobota od 20.20 hodin

Kde: nádvoří přerovského zámku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijměte pozvání na oblíbený prezentační formát Pecha Kucha Night, který se vrací do Přerova v rámci akce Přerovské Dvorky. Deset zajímavých osobností představí svou činnost během 400 sekund. To je 20 sekund na každý z 20 obrázků. Letošním tématem jsou věci na hranici či za hranicemi běžného života, limity, které prezentující hledají nebo překonávají. A tak se můžete těšit na zkušenosti se stavbou školy daleko za hranicemi Nepálu, zahradničení na hranici ilegality, plastové tašky na hraně korektnosti nebo třeba víno na severní hranici růstu.

Babí léto

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: staré hřiště, Kokory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební minifestival, na kterém vystoupí Trocha Klidu, Září, Kowall Company, Jaksi Taksi, NSOS, Kameron. Připraveny jsou gurmánské hody s tradiční i netradiční nabídkou zvěřiny a atrakce pro děti

Přerovské dvorky

Kdy: neděle od 13 do 18 hodin

Kde: centrum města Přerova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zpřístupnění dvorků budov v centru města s doprovodným programem.

Promenádní koncert

Kdy: neděle od 14 hodin

Kde: park Michalov, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijměte pozvání na další z promenádních koncertů. Tentokrát zahraje kapela Imperio.

Vernisáž výstavy Hany Čechové Šimkové

Kdy: pátek od 17 hodin

Kde: Caffee Obsession, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstava bude zahájena v pátek 6. září v 17:00 hodin vernisáží, která bude spojena s křtem knihy autorky Hany Čechové Šimkové – Dobroty pro diabetiky. Po ukončení výstavy budou obrazy prodejné.

Skate Jam Hranice

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Skatepark, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Skateboardové závody, které se po letech opět vrací zpět do Hranic, se budou konat v sobotu 7. září od 10:00 hodin v hranickém skateparku. Soutěžit se bude v kategorii streetstyle a besttrick. Závod začne v 10:00 hodin registrací jezdců a jejich následným tréninkem. Ve 13:00 propukne samotný závod, který bude pokračovat až do pozdních odpoledních hodin. Těšit se můžete na grill, beer a chillax zónu! Na své si přijdou také děti, bude pro ně připravený stánek, kde si mohou vyzkoušet tento sport a poprvé se s nim tak třeba seznámit.

Oslavy 80 let hranické nemocnice

Kdy: sobota od 13.30 hodin

Kde: areál hranické nemocnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy 80. výročí postavení nového areálu hranické nemocnice. Čeká vás bohatý doprovodný a osvětový program, kulturní vystoupení i ukázka výcviku záchranářských psů.