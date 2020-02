Kdy: v pátek od 17 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin

Kde: Coworkingové centrum, Přerov

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Výměnný bazárek jarního a letního oblečení.

Skandální aféra Josefa Holouška

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: Sokolovna, Přerov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít:Scénické čtení v podání herců ze Slováckého divadla.

Štístko a Poupěnka

Kdy: v sobotu od 15 hodin

Kde: kino Hvězda, Přerov

Za kolik: 195 korun

Proč přijít: V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky.

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás

Kdy: od pátku do neděle do 17 hodin

Kde: Zámek, Přerov

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Sportovní galavečer

Kdy: sobota od 18.45 hodin

Kde: Sokolovna, Dřevohostice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vyhlášení nejlepšího dětského sportovce. Na akci je vyžadován společenský oděv, večerem provede kapela Jen Tak II . V průběhu večera vystoupí taneční skupina Atlas Přerov, užijete si barmanskou show či pole dance show

KISS Czech Company & Hairy Groupies

Kdy: pátek od 20.30 hodin

Kde: Zámecký klub, Hranice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Nejsvěžejší český revival amerických KISS, pohybující se na druhém a třetím místě v anketách revivalové skupiny roku, oslaví v rámci jarního tour 20 let od svého vzniku. Naopak Hairy Groupies je mladá a atraktivní hudební skupina v čele se zpěvačkou Jackie Daniel´s a vtáhne vás zpět do osmdesátých let, kde hudbě vládli světoví velikáni Guns´n´Roses, Bon Jovi nebo Motley Crue. Show plná energie, kvalitní hudby, pyrotechnických efektů a stylového oblečení se znovu vrací na hudební scénu a nikoho nenechá dlouho sedět!

Hurá do pohádky

Kdy: neděle od 16 hodin.

Kde: Karnola, Hranice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Promítání pohádek pro děti se bude konat v neděli 1. března od 16:00 hodin v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích. Promítat se bude pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče.

O princezně Solimánské

Kdy: neděle od 14 a 16 hodin

Kde: Loutkové divadlo, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádka pro děti

Dětské šibřinky

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: Kulturní dům, Horní Moštěnice

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Tradiční akce pro děti se zábavným programem a tombolou