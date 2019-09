Kdy: pátek od 16 do 18 hodin

Kde: Laguna, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Sportovní odpoledne pro celou rodinu s tradičními i netradičními disciplínami. Start od restaurace U Dokládalů

Celostátní chovatelská výstava a okresní dožínky

Kdy:sobota od 8 do 20 hodin a neděle od 8 do 14 hodin

Kde: výstaviště, Přerov

Za kolik: 100 korun, 6-18 let 50 korun, do šesti let zdarma

Proč přijít: Dožínky a 49. celostátní výstava mladých králíků a 11. celostátní výstava mladé drůbeže s doprovodnou expozicí holubů. Zábavný doprovodný program.

Retro oblastní výstava ovoce, zeleniny, květin

Kdy: sobota a neděle od 10 do 17 hodin

Kde: sokolovna Osek nad Bečvou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: přehlídka pěstitelských úspěchů zahrádkářů z celého Přerovska, aranžérská soutěž, odborná poradna, doprovodný program

Zlatokopky

Kdy: pátek od 20.30 hodin

Kde: Letní kino, Hranice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Ve nové americké komedii Zlatokopky vede Ramona tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

Dny evropského dědictví

Kdy: sobota od 9 do 16 hodin

Kde: Hranice, centrum města

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Dny evropského dědictví. Top zážitkem bude možnost zahrát si různé hry, které nabídne všem věkovým kategoriím Festival IQ Play.

Úplňkový OM chanting

Kdy: sobota od 19.30 hodin

Kde: Masážní studio Petry Janáskové, Hranice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Jedná se o skupinovou techniku využívající transformační sílu ÓM, aby aktivovala sebeharmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 km.

Panství Downton

Kdy: sobota od 20. 30 hodin

Kde: Letní kino Hranice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově na počátku 20. století přichází na plátna kin.

Hobby závody Přerov

Kdy: sobota od 10 do17 hodin

Kde: Střední zemědělská škola Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijměte pozvání na hobby závody v parkurovém skákání v areálu SŠZe Přerov.

Rodinný den s Pavlem Novákem

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: park Michalov, Přerov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odpoledne plné her, soutěží a písniček.

15. ročník Drakiády

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: hřiště, Henčlov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěžní letecké klání v kategorii nejmenšího, nejlepšího, nejpěknějšího draka a nejlepší ruční práce. Součástí bude výstava leteckých modelů, vypouštění balonků s pozdravem, tombola