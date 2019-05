Tipy na zajímavé víkendové akce na Přeroivsku a Hranicku.

Festival vojenské historie

Kdy: sobota a neděle od 10 do 18 hodin

Kde: hrad Helfštýn

Za kolik: dospělí 160 korun, zlevněné vstupné 130 korun,děti děti do 15 let 90 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: během největšího šermířského festivalu na Moravě zaplní Helfštýn Keltové, Germáni, Rytíři svatého grálu, renesanční šermíři a gotičtí rytíři, ale i mušketýři třicetileté války, vojska prusko-rakouské války, lukostřelci, Portáši nebo vojáci Československých legií. Protože odměnou za každé vítězství v bitvě je dobrá zábava, mohou se návštěvníci těšit na orientální tanečnice, šermířské divadlo, historickou hudbu, kejklíře, akrobaty a fakíry. Nádvoří obsadí také vojenské ležení a hry pro nejmenší.