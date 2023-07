Ještě nemáte pláby na následující dny volna? Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších akcí, které se konají na Hranicku a Přerovsku.

Festival Dřevorockfest 2022 v Dřevohosticích | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

VšechFest 2023

KDY: úterý 4. července od 19 hodin

KDE: Sportovní areál Pastevník Všechovice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník hudebního festivalu VŠECHfest se bude konat během čtyř dnů od úterý 4. července do soboty 19. srpna v areálu Pastevník ve Všechovicích. Už toto úterý se můžete těšit na kapely Všechomor, Neřeš, Hever. Vstupenky budou k zakoupení na místě.

PROGRAM:

úterý 4. července od 19.00 – Všechomor, Neřeš, Hever

pátek 14. července od 21.00 – DJ Shefa a DJ Jochson

pátek 4. srpna od 18.30 – Dominik Sadil, Katarína Knechtová, TakZatrup

sobota 19. srpna od 20.00 – PRESSrock

Kapela Neřeš.Zdroj: Jiří Necid

Návštěvníci

KDY: úterý 4. července od 20 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Dokumentární film Návštěvníci od české režisérky Veroniky Liškové se bude promítat v Karnole. Pohled na křehkou rovnováhu mezi lidskou existencí a drsnou realitou tající Arktidy, v níž česká antropoložka prochází složitou sítí sociálních proměn a environmentálních hrozeb v nejsevernějším městě světa. Mladá antropoložka Zdenka se se svým manželem a třemi syny přestěhuje na Špicberky v Norsku, aby pozorovala, jak se mění život v polárních oblastech. Získala prestižní dvouletý grant na rozsáhlý vědecký výzkum o dopadu globalizace na obyvatelstvo v nejsevernějším městě světa, Longyearbyenu. Poté, co se Zdenka zamiluje do svého nového domova, zjistí, že v Arktidě mizí daleko víc než jen ledovce a permafrost. Prostřednictvím rozhovorů s obyvateli si začíná uvědomovat, jak heterogenní malá místní komunita vlastně je, a postupně odhaluje napětí, které se skrývá pod povrchem. Zdenka se zároveň snaží přijít na to, do jaké míry se může zapojit do místní komunity, kterou původně zamýšlela jen pozorovat.

Helfštýnská pouť

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Program s názvem Helfštýnská pouť se bude konat po oba sváteční dny na hradě Helfštýn. Celodenní program bude plný řemesel a soutěží spojených s historickým tržištěm. Čekají vás dílny a workshopy pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez kliky a na historickém tržišti můžete zakoupit originální výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků. Dále uvidíte jezdecká představení, žonglérskou show, nebo také loutkové divadlo. Vastoupí jezdecká představení koní společnosti Kvintána, k vidění bude žonglérská show a dílna Honzy Hlavsy z Cirkus Levitare, show s prapory, poi a dílny Boca Fuego, řemeslníci, loutkové divadlo, výtvarné dílny pro děti.

Helfštýnská pouťZdroj: DENÍK/Tomáš Krejčiřík

Dřevorockfest

KDY: středa 5. července od 10.30 hodin

KDE: areál zámku, Dřevohostice

ZA KOLIK: 888 korun, děti do 140 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už 18. ročník rockového festivalu Dřevorockfest je tady. Areál zámku se otevře v 10.30 hodin. Na pódiu se od 12.30 hodin vystřídá celkem osm kapel. Vystoupí Harlej, Traktor, Desmod, Morčata na útěku, Doga, Alkehol, Citron a Hanz’s Fuckers. Těšit se můžete na bohaté občerstvení i zajímavé soutěže.



Dřevorockfest 2022 v Dřevohosticích. Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Richard Kmoch & Gemini

KDY: středa 5. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letošní Hranické kulturní léto 2023 zahájí kapela Richard Kmoch & Gemini s těmi nejlepšími hity Dalibora Jandy. Muzikanti, kteří jsou zvyklí hrát léta lidem pro radost a pro zábavu. Sešli se okolo zpěváka Richarda Kmocha, který žije písničkami Dalibora Jandy, zpívá podobně, jako on, zná podrobně historii Prototypu a zná se osobně skoro se všemi, včetně Dalibora. Z tohoto plyne, že s nadšením připravili program s jeho písničkami, které skoro všechny zlidověly.

Hranické kulturní léto. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jan Pořízek

Nic ve zlým

KDY: středa 5. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Na promítání americké komedie Nic ve zlým s Jennifer Lawrence v hlavní roli se můžete těšit ve středu 5. července od 21 hodin v Letním kině. Ve chvíli, kdy Maddie hrozí ztráta rodného domu, narazí na lákavou pracovní nabídku: bohatí úzkostní rodiče hledají někoho, kdo by se „dal dohromady“ s jejich devatenáctiletým synem Percym, než začne studovat na vysoké. Maddie však ke svému překvapení brzy zjistí, že u podivína Percyho není nic jisté.

Dostavníčko s divadlem 2023

KDY: čtvrtek 6. července od 19.30 hodin

KDE: Letní divadelní scéna, Horní náměstí

ZA KOLIK: 110 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přehlídka ochotnických divadel tentokrát představí DS Svatopluk při DK Hodonín, kteří zahrají sedm rozmarných a tak trochu absurdních hříček s názvem Divadlo bez zvířat.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Insidious: Červené dveře

KDY: čtvrtek 6. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Rádi se bojíte? V tom případě si nenechte ujít promítání amerického mysteriózního hororu Insidious: Červené dveře. Josh Lambert míří na východ, aby poslal svého syna Daltona na vysokou školu. Daltonův vysokoškolský sen se však změní v noční můru, když se potlačovaní démoni z jeho minulosti náhle vrátí, aby je oba pronásledovali.



Letní kino v Hranicích. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Bára Jestřebská

