Kam na ples? Vyberte si

Zdá se vám, že jste během svátků nebezpečně přibrali? Pak můžete „vytančit“ nadbytečná kila na některém z plesů, které letošní společenská sezona na Přerovsku nabízí.

Od ledna se tančí na hanáckých a mysliveckých bálech na vesnicích, ale i maturitních a reprezentačních plesech ve velkém sále Městského domu. Stačí si jen vybrat ze široké nabídky.

Vrchol sezony v „měšťáku“

Společný nácvik tanečních choreografií, které si studenti připravují dlouho předem, je typický pro maturitní plesy v Městském domě v Přerově.

Na parketu se postupně vystřídají studenti posledních ročníků obou přerovských gymnázií, ale také Obchodní akademie, Střední školy gastronomie a služeb, průmyslové a zdravotnické školy.

Každý ples bude výjimečný a budoucí maturanti si z něj odnesou nejen šerpu ze stužkování, ale i skvělé zážitky.

„Novinkou je letos změna začátku maturitních plesů. S výjimkou Reprezentačního plesu Střední školy gastronomie a služeb, který začíná ve 20 hodin, se budou všechny konat už od 19 hodin. Je to praktičtější a vyhovuje to i školám, “ zmínil manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj.

Z kapacitních a bezpečnostních důvodů se pořadatelé rozhodli také pro nový systém vstupenek na maturitní plesy, které bývají vždy beznadějně vyprodané.

„Každá má jedinečný čárový kód a slouží zároveň i jako vrácenka. Snažili jsme se vyjít vstříc i kuřákům, pro něž je vyhrazen prostor u vstupu, a to hned vedle hlavního schodiště,“ dodal.

Novinkou sezony v „měšťáku“ je letos 1. ples agentury Pavla Nováka, který se uskuteční 9. března ve 20 hodin.

A největším tahákem bude bezpochyby Reprezentační ples města Přerova, který se uskuteční v pátek 23. února.

„Lidé se mohou těšit na pestrý program a jako host vystoupí oblíbený slovenský zpěvák Vašo Patejdl. Kromě toho si mohou návštěvníci v malém sále poslechnout také cimbálovku Primáš,“ řekl Pavel Ondrůj.

Přerov má i svou specialitu - a tou je Korunový džínový bál na závěr sezony, který se uskuteční 7. dubna.

Myslivecký ples v Troubkách táhne

Málokteré společenské události se během plesové sezony těší takové oblibě, jako právě myslivecké bály. U některých sahá jejich tradice hluboko do minulosti, jiné zase vyplynuly z činnosti spolků.

Momentálně vrcholí přípravy v Troubkách, kde se v sobotu 13. ledna uskuteční tradiční Myslivecký ples.

„Pořádáme ho už více jak padesát let. Dorazilo k nám i pět set lidí, ale v takovém počtu už to není v kulturním domě moc komfortní,“ přiznává Stanislav Svozil, předseda Mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky a dodává, že ideální stav je kolem tří set padesáti lidí.

Pořadatelé lákají především na zvěřinové hody, bohatou tombolu a ples zpestří také myslivečtí trubači ze skupiny Zátrža.

„Tombola bývá převážně zvěřinová. Mezi cenami jsou divočáci, mufloni, srnčí, zajíci nebo bažanti. V tombole se objeví i věcné ceny, například pračka nebo horské kolo,“ doplnil Stanislav Svozil.

Zájemce z Přerova do Troubek odveze autobus, který bude přistaven v 19.30 u přerovského pivovaru a zpět se bude vracet ve tři ráno.

Přípravy jsou v plném proudu také v Prosenicích, kde se Myslivecký ples uskuteční 10. února. „O hudební program se postará De-To z Kojetína. Mezi hlavní výhry v tombole patří divočáci,“ lákají pořadatelé.

Na krojovaný bál do Tovačova

Mezi nejoblíbenější plesy se každoročně řadí Hanácké bál v Tovačově a jeho dvaadvacátý ročník se koná ve sportovní hale 3. února.

„Po měsících dřiny a odříkání lidem členové hanáckého spolku Hatě z Tovačova opět představí krásu hanáckých krojů se vším, co k nim patří,“ prozradila členka souboru Hatě Tovačov Jitka Peřinová.

Bál zahájí vystoupení dětského souboru Hanáček Tovačov přesně ve 20 hodin. O půl hodiny později se představí Hanačky a Hanáci při slavnostním předtančení.

„O pěknou muziku k tanci i poslechu se postará dechová kapela Záhorská muzika a hudební skupina Syrinx,“ doplnila Jitka Peřinová.

Na jaké plesy vyrazit v lednu?

PŘEROV

Kdy: sobota 13. ledna, 19 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Co: Maturitní ples Obchodní akademie



Kdy: pátek 19. ledna, 19 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Co: Maturitní ples Gymnázia Jakuba Škody



Kdy: sobota 20. ledna, 20 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Co: 23. Farní ples



Kdy: pátek 26. ledna, 19 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Co: Maturitní ples Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy



Kdy: sobota 27. ledna, 19 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Co: Maturitní ples Střední zdravotnické školy v Hranicích

TROUBKY

Kdy: sobota 13. ledna, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Troubky

Co: Myslivecký ples, vystoupení mysliveckých a loveckých trubačů, bohatá tombola

HORNÍ MOŠTĚNICE

Kdy: sobota 20. ledna, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Horní Moštěnice

Co: Myslivecký ples, tradiční akce s tombolou

KOKORY

Kdy: sobota 13. ledna, 20 hodin

Kde: Sokolovna Kokory

Co: Hasičský ples, zahraje kapela Black&White z Valašského Meziříčí



Kdy: sobota 20. ledna, 20 hodin

Kde: Sokolovna Kokory

Co: Motoples, neformální oblečení, zahraje kapela Requiem

KOJETÍN

Kdy: pátek 19. ledna, 20 hodin

Kde: Sokolovna Kojetín

Co: Myslivecký ples Kojetín, tradiční akce



Kdy: pátek 26. ledna, 19 hodin

Kde: Sokolovna Kojetín

Co: Maturitní ples Gymnázia Kojetín

BRODEK U PŘEROVA

Kdy: sobota 13. ledna, 20 hodin

Kde: Sokolovna Brodek u Přerova

Co: 14. Divadelní ples ve stylu mafie, swingu a filmu Někdo to rád horké, hudba Charm Music

DŘEVOHOSTICE

Kdy: sobota 27. ledna, 20 hodin

Kde: Zámek Dřevohostice

Co: Zámecký bál, zahraje PLB Band a cimbálovka Bukovina

RADVANICE

Kdy: sobota 20. ledna, 19 hodin

Kde: Základní škola Radvanice

Co: Školní bál, hraje Relax, předtančení

RADSLAVICE

Kdy: sobota 13. ledna, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Radslavice

Co: Školní ples. K tanci a poslechu hraje Formule III, ples pořádá Sdružení přátel Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy



Kdy: sobota 20. ledna, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Radslavice

Co: Hasičský bál, pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina Kartágo Penčice

TUČÍN

Kdy: pátek 12. ledna, 20 hodin

Kde: prostory Obecního úřadu Tučín

Co: Obecní ples, k tanci a poslechu zahraje kapela Kalej

VESELÍČKO

Kdy: pátek 19. ledna, 20 hodin

Kde: Kulturní dům Tupec

Co: Hasičský ples, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, k tanci a poslechu bude hrát skupina ELIXÍR, bohatá tombola i občerstvení