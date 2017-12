Kam na Nový rok? Vzhůru na Čekyňský kopec, již posedmadvacáté

Pobyt na čerstvém vzduchu, setkání s přáteli, opékání špekáčků nebo seznámení s okolím památníku. Tak probíhá tradiční výšlap na Školní kopec k památníku. Nejinak tomu bude také 1. ledna 2018. Setkání nad Přerovskou roklí proběhne v čase od desíti do čtrnácti hodin.

Novoroční výstup na Čekyňský kopec letos lámal rekordy – popřát si do Nového roku přišlo v neděli na Školní kopec přes sedm stovek účastníků.Foto: pro DENÍK/Vojtěch Podušel

„Akce je vhodná pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Účastníci si sami zvolí, jakou trasou se na místo určení dopraví,“ lákají pořadatelé.

Dle počasí si mohou také lidé vybrat, jakým způsobem. V minulých ročnících nebyl problém dostat se k cíli na kole, na lyžích nebo na koloběžce.

Z Předmostí je vyznačena školní naučná stezka Předmostím až do pravěku.



Účelem novoroční akce je seznámení veřejnosti s památníkem a jeho okolím. Monument prošel v roce 2003 opravou a nyní o něj pečují žáci ze Základní školy v Předmostí.



Zúčastněné odmění organizátoři, Klub českých turistů a TJ Spartak Přerov, a to pamětním listem, zvláštním razítkem do vandrovní knížky nebo stiskem pravice pořadatelů.