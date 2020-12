Do železniční stanice v Přerově přijede vlak RegioJet v 8 hodin 19 minut, ale pro organizátory je lepší, když si zájemci přijdou pro betlémské světlo na fary a obvyklá místa a ne na nádraží, kde by se mohli lidé ve větším počtu shromažďovat.

Symbol Vánoc rozvážejí každoročně skauti z Lipníku nad Bečvou.

„V Lipníku si pro světlo mohou lidé přijít v sobotu 19. prosince od 9 do 12 hodin na Masarykovo náměstí,“ upřesnil za organizátory jeden z lipnických skautů Petr Kolajta. Na faře a v kostele sv. Vavřince v Přerově pak bude k mání od neděle 20. prosince.

„Během svátečních dní umožníme vstup k betlému v kostele sv. Vavřince - na Štědrý den od 14 do 20 hodin, na Boží hod vánoční 25. prosince od 12 do 17, v sobotu 26. 12. od 14 do 16 hodin, v neděli 27. 12. od 11 do 16 hodin, od pondělí 28. 12. do pátku 1. ledna pak od 14 do 17,“ upřesnil děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

V pátek 25. prosince a v sobotu 26. prosince bude v době od 14 do 17 přístupný také kostel sv. Michala na Šířavě. (pu)