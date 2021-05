Některé provozovny v Přerově ale zůstaly i nadále uzavřené - kvůli nejasným pravidlům a zbytečným komplikacím v souvislosti s povinným testováním.

„Že bychom zaznamenali nápor, to asi není přesné slovo. Protože na jednu kadeřnici připadne pouze jedna zákaznice, je provoz plynulý, ale daleko menší, než jsme byli dříve zvyklí. Nejasná pravidla lidi odrazují - poslední verze je taková, že bychom se měli ptát zákazníků, jestli jsou testovaní, což ale odporuje GDPR. I z toho důvodu dnes mnozí ani neotevřeli – a každý si to řeší po svém,“ řekla jedna z přerovských kadeřnic, která už má kalendář s objednávkami plný až do poloviny června včetně sobot.

„Kvůli omezením můžu denně obsloužit maximálně osm lidí - většina přichází na melíry a barvení, což vyžaduje více času. Zákaznice s pěticentimetrovými odrosty, které se netroufají nabarvit doma, jsou z toho pochopitelně zoufalé. Plná budou určitě i kadeřnictví, která měla objednávek méně,“ soudí.

Na nedostatek zákazníků si rozhodně nemůže stěžovat Iveta Gracová, která má kadeřnictví v Jateční ulici.

„Mám termíny zaplněné, ale není to takový masakr, jaký byl třeba loni v květnu nebo v prosinci. Do léta jsou ale všechny termíny obsazené. S testováním potíže nejsou, většinou už všichni automaticky přicházejí s potvrzením od zaměstnavatele, testovat přímo u nás tedy nemusíme,“ shrnula.

Nadšení z toho, že se konečně otevřelo, neskrývaly ani zákaznice, které přišly do kadeřnictví ve Wilsonově ulici.

„Kupodivu všechny objednané zákaznice přišly - i s potvrzením o provedeném testu na covid-19, což naštěstí nikoho neodradilo. Jsou opravdu šťastné, a kdybychom měli u nás dělat fotogalerii před a po, tak bychom se asi hodně nasmáli,“ řekla Dominika Libigrová, která má kadeřnictví ve Wilsonově ulici v Přerově.

Ta podle svých slov denně zvládne nabarvit, ostříhat a upravit účes až šesti zákaznicím.