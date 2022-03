Uprchlíci si postupně obejdou jednotlivé přepážky, vyřídí si zdravotní pojištění, zastoupení má v budově i Úřad práce.

Neplač Oluško... V Oskavě našli azyl i sirotci s pěstounkou, synové šli bojovat

Celý registrační proces trvá lidem desítky minut, ale v některých komplikovanějších případech zabere i několik hodin. Aby uprchlíci nemuseli čekat, až přijdou na řadu, byl v asistenčním centru zaveden pořadníkový systém.

„V současné době odbavujeme hlavně maminky s dětmi, proto je součástí centra i prostorný dětský koutek, kde se dětem věnují dobrovolníci,“ informovala Lucie Balážová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který zajišťuje fungování a koordinaci klíčového místa pro běžence.

V budově je připraveno i zázemí pro přespání, pokud lidé dorazí například pozdě v noci a jsou vyčerpaní po dlouhé cestě.

„Pokojů je celkem patnáct s kapacitou sedmdesát míst,“ popisovala mluvčí.

VIDEO: Hanácká kasárna v centru Olomouce fungují jako centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Bezplatný autobus z nádraží

Pomoc centra, které nabízí také zdravotní a odbornou psychosociální péči, už využilo více než 1100 lidí. Tolik běženců jím prošlo do úterního rána. Denně je schopné odbavit 250 až 300 žadatelů.

Centrum zprostředkovává i náhradní ubytování, pokud příchozí nemají v České republice žádné zázemí. Zatímco před týdnem byly tyto požadavky ojedinělé, v posledních dnech jich začíná přibývat.

Dopravní podnik města Olomouce zajišťuje bezplatný přesun skupin běženců z hlavního vlakového nádraží směrem k asistenčnímu centru. Denně vyjede autobus několikrát.

„Podle potřeby. Dle požadavku kraje, který nahlásí, pokud je potřeba přesunout skupinku uprchlíků,“ sdělila mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

Uprchlíci našli azyl v hotelu ve Velké Bystřici, ta řeší přesun do nových bytů

Sbírka potravin i hygienických potřeb

Součástí centra pomoci Ukrajině je sklad materiální pomoci, kde humanitární organizace shromažďují hygienické potřeby, potraviny, spacáky nebo deky.

„Úkolem sbírky je primárně zajistit okamžitou základní potravinovou pomoc, hygienické potřeby, popřípadě další materiál pro uprchlíky, kteří procházejí registračním procesem,“ sdělila Lucie Balážová.

Vjezd do skladu je z Koželužské ulice a je označen. Příjem materiálu, a to jak potravin, tak hygienických potřeb, bude probíhat od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin.

KACPU. Sbírka materiální pomoci pro uprchlíky z UkrajinyZdroj: Olomoucký kraj

Pozastavena snaha o prodej

Hanácká kasárna v centru Olomouce jsou již několik let nevyužívaná. Stát se snaží rozsáhlý areál prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodat. Poslední kolo elektronické aukce proběhlo v minulém týdnu a opět nepadl žádný příhoz.

ÚZSVM ujistil, že umožní provoz asistenčního centra pomoci Ukrajině v části areálu kasáren, jak dlouho bude potřeba.

„Z tohoto důvodu nebudeme v tuto chvíli připravovat vyhlášení dalšího kola elektronické aukce na prodej Hanáckých kasáren,“ sdělila Olomouckému deníku mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Vyprodané Moravské divadlo rozezněl koncert pro Ukrajinu. Vynesl 620 tisíc!