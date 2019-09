Máte doma kabelku, která už delší dobu leží ve skříni jen proto, že se k ničemu nehodí? Chcete pomoci těm, kdo to nejvíce potřebují? Pak neváhejte a přijďte na dobročinnou akci, kterou pořádá i letos Přerovský a hranický deník. Kabelkový veletrh se uskuteční 15. října v době od 10 do 17 hodin v Galerii Přerov.

Princip dobročinné burzy je stále stejný - stačí jen donést na některé ze sběrných míst kabelku, tašku nebo batoh, které už doma nepotřebujete. Kdo má chuť, může vložit do kabelky i poutavý příběh majitele nebo vzkaz tomu, kdo si ji koupí. Za ceny od 50 do 300 korun si pořídíte pěkný kousek do svého šatníku a navíc - pomůžete těm, kdo to opravdu potřebují. Jen loni se na Kabelkovém veletrhu v Přerově podařilo vybrat rekordních 38 767 korun.