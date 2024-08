Kabelkový veletrh se uskuteční 3. října od 10 do 17 hodin v prvním patře obchodního centra Galerie Přerov. „Rádi bychom oslovili širokou veřejnost s prosbou, zda by mohla darovat pro tuto dobročinnou akci nenošené, ale stále funkční kabelky. Po jejich roztřídění je budeme za symbolickou cenu v rámci této akce prodávat a výtěžek půjde na dobročinné účely,“ řekla Zuzana Navrátilová z Galerie Přerov, která má na starosti marketing.

Kde najdete sběrná místa?

Sběr kabelek už byl zahájen a potrvá do poloviny září. Sběrných míst je několik. První se nachází v infostánku Galerie Přerov, kam mohou zájemci nosit kabelky od pondělí do pátku v době od 9 do 13 hodin a od 13.30 do 18 hodin. Sběrné místo je i v Městském informačním centru v Hranicích na Pernštejnském náměstí, které přijímá kabelky od pondělí do pátku v době od 8 do 12.30 hodin a od 13 do 17 hodin. V sobotu pak od 8 do 11 hodin.

„Lidé mohou donést kabelky i do Sazky TJ Sigma na Masarykovo náměstí v Hranicích, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 12 hodin, a pak od 13 do 17 hodin. Stejně jako v minulých letech je sběrné místo také v prostorách Jesliček Pianko v Hranicích, a to od pondělí do pátku v době od 7 do 15.30 hodin,“ upřesnila.

V Kojetíně jsou sběrná místa dvě - prvním je Dům sv. Josefa na Komenského náměstí 49, kde je otevřeno od pondělí do pátku v době od 7 do 14.30 hodin. Kabelky mohou lidé donést i do Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně, který se nachází v Kroměřížské ulici 198 - je zde otevřeno od pondělí do neděle v době od 8 do 20 hodin.

„V rámci akce proběhne také aukce kabelek známých osobností - přislíbily nám je například Martina Kynstlerová, Sandra Švédová nebo Lenka Chalupová,“ doplnila.

Peníze poputují na dobrou věc

Výtěžek z Kabelkového veletrhu pomůže babičce, která zůstala sama na svého vnuka poté, co dítě opustila jeho matka. Žena odešla za svým přítelem a o syna neprojevuje téměř žádný zájem.

„Výtěžek dobročinné akce je určen pro paní Doleželovou, babičku, pečující o svého vnuka. Finanční pomoc z výtěžku pomůže snížit finanční zátěž domácnosti. Bude moci přispívat vnukovi na svačinky, častější obědy, koupit mu potřebné oblečení i boty a uhradit členské příspěvky ve sportovním klubu,“ popsala Navrátilová.