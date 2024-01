Rok 2024 přinese na Olomoucku velké hudební zážitky. Na podiích to rozjedou hvězdné rockové mašiny včetně Lucie a Kabátu, v Olomouci zahraje i Jaromír Nohavica, ve Šternberku světová legenda Nazareth a olomouckou novinkou je festival s hvězdami rap/pop scény. Nechybí ani našlapaná metalová párty s Dymytry či Traktorem nebo retrofest s Luneticem.

Slavnosti Olomouc na Korunní pevnůstce, 3. června 2023. Horkýže Slíže, Mirai a Rybičky 48 | Video: Petr Pelíšek

Lákadlem pro všechny rockery jistě bude turné kapely Kabát, kterým se legenda chystá oslavit 35 let ve stejné sestavě. V Olomouci bude mít zastávku v říjnu. Olomouc zařadili do nového, vlastního festivalu Summer Fest 2024 populární Mirai.

Slavnosti Olomouc zase kromě jiných hvězd české a slovenské scény přivezou do Olomouce ostravského barda Jaromíra Nohavicu.

Festivaloví nadšenci budou moci v srpnu tradičně obléhat hrad Bouzov, kde to tentokrát rozjedou Lucie nebo Daniel Landa. Na jubilejním ročníku festivalu ve Šternberku zahraje největší pecky Love Hurts nebo Dream On skotská legendární kapela Nazareth.

Na řadu hudebních akcí jsou již k mání vstupenky. V prvních vlnách prodeje je možné ušetřit i stovky korun.

Slavnosti Olomouc

Rok 2024 nabídne v Olomouckém kraji řadu velkých festivalů a koncertů hudebníků zvučných jmen. Hvězdami a kvalitní muzikou nabitý program letos mají i olomoucké hudební kluby.

Mezi vícedenními festivaly si získaly oblibu fanoušků Slavnosti Olomouc, které se konají v atraktivním prostředí Korunní pevnůstky. Letos se uskuteční 31. května a 1. června, a je na co se těšit.

Vedle slovenské pop-rockové skupiny No Name, písničkáře Tomáše Kluse, kapel Divokej Bill, Wohnout, Vypsané fiXy nebo Mig 21 nabídne festival osobitého zpěváka, skladatele a kytaristu Jaromíra Nohavicu.

Do 31. ledna jsou k dispozici vstupenky na oba dny za 1090 korun a na sobotu za 799 – den před festivalem se budou prodávat za 1390 a 899.

Novinkový rap/pop a filharmonie

Big Up Festival, tak se jmenuje novinka mezi olomouckými hudebními akcemi.

Na Korunní pevnůstce 7. června vystoupí největší RAP/POP umělci československé scény. Chybět nebude Ben Cristovao, Majk Spirit & Grimaso, Paulie Garand & band nebo Kali & Peter Pann. Aktuální vlna prodeje nabízí vstupenky za 590 korun. Na místě budou za 990 korun.

Po loňské premiéře se na Andrově stadionu uskuteční ve dnech 6. a 7. června další ročník multižánrového open-air Festivalu filharmonie Olomouc. Organizátoři získali pro projekt velká jména. S Moravskou filharmonií Olomouc vystoupí Aneta Langerová, Richard Krajčo, Petr Janda, Josef Vojtek, Jiří Pavlica s Hradišťanem nebo Petr Janda. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji.

Atmosféru devadesátek ve velkém stylu i letos připomene Retro Music Festival. Několik hvězd zahraniční a domácí scény to rozjede v areálu olomoucké korunní pevnůstky 8. června. Dorazí "Mr. President", Snap! nebo Lunetic. Ve druhé vlně jsou lístky k dostání za 690 korun.

Tublatanka a Argema

Tublatanka, Harlej, Horkýže Slíže, Argema. To jsou zase velká lákadla jednodenního festivalu Rock in Olomouc, který se uskuteční 22. června na korunní pevnůstce.

Tvrdší muzice a kapelám metalové scény bude stejný areál patřit 20. července. Na dostaveníčku s názvem Monster Meeting zaburácí Dymytry, Traktor, Alkehol nebo Arakain.

Mirai fest

Olomouc nemine v rámci letošního vlastního festivalu populární kapela Mirai. Na závěr letních prázdnin, přesně 31. srpna, představí na Korunní pevnůstce našlapaný program Mirai Summer Festu.

„Chceme s vámi v roce 2024 zažít něco nového a speciálního. Něco, co bude mít festivalový vibe, ale zároveň nám umožní být s vámi, našimi fanoušky, tak blízko, že si navzájem koukneme do očí, podáme si ruku. Prostě hromada zábavy a akce, kterou jste ještě nezažili,“ zve kapela na večírek, který koncertem neskončí. V aktuální vlně prodeje jsou vstupenky za 899 korun, v následující přijdou na 999.

Nazareth ve Šternberku

Letní Šternberský kopec letos oslaví kulatiny. Jubilejní 20. ročník propukne 20. července u sportovní haly Ecce Homo, kde zahrají kapely O5 a Radeček, INÉ KAFE, Aneta Langerová, Mňága a Žďorp, Turbo, Inflagranti.

„Hlavním vystupujícím bude skotská legendární kapela Nazareth,“ prozrazují pořadatelé velké lákadlo. Kapela se proslavila písněmi Love Hurts nebo Dream On a dodnes je populární v České republice. Ve druhé vlně prodeje je omezený počet vstupenek k mání za 590 korun.

Laura i Landa

Amfiteátr ve Velké Bystřici bude 3. srpna patřit Hanáckému Woodstocku. Na letošním 14. ročníku vystoupí například Laura a její tygři, Bijouterrier nebo Vítkovo kvarteto.

O letních prázdninách má již jasný termín zastávka tradičního festivalu Hrady.cz na louce pod hradem Bouzov. Ve dnech 23. a 24. srpna rozparádí davy fanoušků Chinaski, Lucie, Mig 21 nebo Horkýže Slíže. Letos se objeví i Daniel Landa.

V aktuální vlně prodeje do 31. ledna je jednodenní vstupenka na sobotu za 850 korun, permanentka na oba festivalové dny pak za 1450 – před akcí budou za 1200 a 1900 korun.

Lákadlem pro rockery z Olomouckého kraje bude podzimní Po čertech velký turné 2024 kapely Kabát, kterým se legenda chystá oslavit 35 let ve stejné sestavě. V Olomouci bude mít zastávku 26. října. Vstupenky na olomoucký koncert, který se uskuteční na zimním stadionu, zatím nejsou v prodeji (do 10.1., pozn. red).

Autogramiáda Kabátů v Olomouc City Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Zima a jaro v olomouckých klubech:

Bounty Rock Cafe

17. ledna

Szidi Tobias

6. února

Wille and The Bandits (UK)

16. února

Ray Wilson - jeden z frontmanů britské art rockové legendy Genesis

17. února

Blindstone (DK)

20. března

The Animals and Friends (GB) - jedna z velkých legend druhé poloviny 60. let

11. dubna

Ulrich Ellison (USA)

17. dubna

Kamil Střihavka & The Leaders

S klub

24. února

Tata bojs

29. února

Kateřina Marie Tichá

23. března

Krucipüsk

5. dubna

Iné Kafe

18. dubna

Monkey Business

19. dubna

DESmod

27. dubna

Michal Hrůza