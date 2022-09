„Měli jsme dlouho obavu z toho, co v lesích najdeme, protože houby nerostly. Poslední dva týdny se to ale obrátilo a s kolegy jsme se rozjeli po celé Moravě - nejčastěji do Beskyd, Javorníků, ale i na Tovačovsko nebo do Luhačovic. Posbírali jsme širokou paletu biotopů a myslím, že se výstava povedla. Ještě nemáme sečteny všechny druhy, ale bude to pestré a odhadem jich může být kolem tři sta padesáti,“ řekl Robert Pecháček z Mykologického spolku v Přerově, který výstavu pořádá.