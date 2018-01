Jízdní řád? Spíš neřád, stěžují si cestující

Budíček o půl hodiny dříve a dlouhé čekání na přípoj, aby se dostali z práce domů. Nový jízdní řád, který začal platit od ledna, uvrhl mnohé cestující autobusových spojů na Přerovsku do nejistoty.

Zaměstnancí přerovské Meopty, kteří dojíždějí do práce z Tovačova, se kvůli tomu obrátili na senátorku Jitku Seitlovou.

Kraj přislíbil, že zjedná nápravu.

„Ranní spoj odjížděl dříve z Tovačova v 5 hodin a měl ideální připojení jak k Meoptě, tak k nemocnici. Kvůli jeho posunutí na 4.45 hodin ale lidé musejí vstávat o půl hodiny dříve,“ shrnul Miroslav Navrátil, který do Meopty dojíždí z Tovačova.

Také návrat z práce se podle něj lidem prodlouží, protože na autobusovém nádraží nesmyslně čekají na přípoj.

„Po noční směně v Meoptě a nemocnici nám odjížděl autobus na Tovačov v 6.23 hodin, což byla ideální doba s ohledem na přípoj městské dopravy od nemocnice. Tento spoj se ale posunul na 6.20, což zaměstnanci Meopty a nemocnice nestíhají a bezdůvodně pak mrznou na nádraží,“ nastínil dále.

Zaměstnanci mají problémy také s dojížděním v nočních hodinách, když se vracejí z práce domů.

„Zatímco dříve odjížděl autobus na Tovačov a Lobodice ve 22.25 hodin, teď je to až ve 22.40. Po práci tedy lidé musejí nesmyslně čekat čtvrt hodiny déle na autobusovém nádraží v Přerově, kde navíc není moc bezpečno,“ shrnul výhrady lidí.

Podpora od senátorky

Do věci se už vložila přerovská senátorka Jitka Seitlová, která se obrátila na vedení kraje.

„První problém je ten, že lidé musejí vstávat kvůli nevhodnému spojení dříve. Ale i když přijedou z Tovačova do Přerova dříve, nemají navazující přípoj, aby se dostali, kam potřebují. Druhým problémem je i to, že řidiči autobusů mají stanovené časy mezi obcemi nereálně, takže mají naopak ještě zpoždění a nejsou schopni dojet včas do daných lokalit,“ přiblížila senátorka.

Řešení v dohledné době

Kraj už začal společně se zástupci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje situaci řešit a v nejbližších dnech se sejdou na společném jednání odborníci na dopravu. Lidé by měli podle náměstka olomouckého hejtmana Jana Zahradníčka, který má na starosti dopravu, pocítit změnu k lepšímu už v dohledné době.

„Je domluvená schůzka s dopravci a budeme se snažit věci uvést do původního stavu. Musíme bohužel přiznat, že na Přerovsku a Prostějovsku se změny nepovedly. Některé linky, u kterých se zbytečně prodloužily časy, se vrátí do původního stavu. Pracovníci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nad tím budou sedět v sobotu a v neděli tak, aby se věci už od příštího týdne začaly řešit,“ ujistil náměstek hejtmana Jan Zahradníček.

Žeravický případ

Stížností na nevhodné spoje se zabýval už v době před svátky také přerovský magistrát. Bezmála dvě desítky dětí, které dojíždějí z místní části Přerova Žeravic do Základní školy v Kokorách, totiž přišly o svůj ranní školní spoj.

Kraj se nakonec rozhodl vyjít obyvatelům Žeravic vstříc a krátce poté, co se debata o zrušeném školním spoji rozvířila, našel řešení.

„Děti dopraví do školy nový spoj číslo 45 příměstské linky 920513, který odjede v čase 7.29 hodin ze zastávky v Žeravicích, sídl. a na zastávku Kokory, točna dorazí v 7.36 hodin,“ uzavřela mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.