Bez papírové jízdenky či průkazky mají moci už letos cestovat lidé veřejnou dopravou v Olomouckém kraji. Jízdenku IDSOK bude možné mít nahranou v chytrém telefonu pomocí nové aplikace.

Autobus IDSOK. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Kovář

Do léta by systém měl fungovat pro časové jízdenky (týdenní, měsíční…), jednorázové jízdné má být možné nahrát do mobilu příští rok.