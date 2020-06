„Nechci zklamat důvěru lidí, kteří věří v to, že má smysl bojovat za správné věci. Je potřeba nadále usilovat o zjednodušení a přehlednost právního systému pro občany, dostupnost a účinnou vymahatelnost práva,“ řekla senátorka Jitka Seitlová, kterou kandidaturu delší dobu zvažovala.

Pokud by ve volbách uspěla, chtěla by se věnovat ekologii - zejména opatření proti suchu a ochraně vody, ale řešit i problémy obyčejných lidí.

„Budu dál pokračovat v aktivitách proti stavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, protože by ohrozil rozvoj regionu, poškodil životní prostředí a zadlužil naši zemi,“ řekla. K dalším prioritám patří urychlené dokončení úseků dálnic na Přerovsku.

Jméno svého kandidáta do Senátu za volební obvod číslo 63 už oznámila i ODS. Barvy občanských demokratů bude hájit dvaačtyřicetiletý lékař zdravotnické záchranné služby Tomáš Kocourek.

„Nominovalo jej regionální sdružení ODS, se kterým souhlasila i výkonná rada strany,“ uvedl Michal Zácha, který je předsedou regionálního sdružení ODS.

V případě úspěchu by se Kocourek zaměřil na oblast zdravotnictví.

„V každodenní praxi lékaře, který vyjíždí k pacientům, vidím, co vše by bylo potřeba v našem zdravotnictví změnit. Věřím, že po epidemii koronaviru bychom to měli být právě my, kdo pomůže lépe nastavit celý systém,“ řekl Tomáš Kocourek, který je i přerovským zastupitelem.

O křeslo v Senátu se bude na Přerovsku a části novojičínského okresu ucházet také bývalý primátor a senátor Jiří Lajtoch, který kandiduje za ČSSD. Ten odešel z politiky před šesti lety kvůli obžalobě z údajné manipulace s veřejnými zakázkami. Soud ho nakonec zprostil veškerých obvinění.

Lajtoch chce podle svých slov usilovat o oživení Přerova a vyřešení dopravy. Za Piráty kandiduje manažer kultury Městského domu Pavel Ondrůj a komunisté vyšlou do boje o Senát psychologa z Hranic Miroslava Raindla. Hnutí ANO zatím jméno kandidáta do Senátu nezveřejnilo.