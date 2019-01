Přerov -Konec letošního roku se výrazně vryje do paměti policejnímu řediteli Jiřímu Zlámalovi. Ten totiž po takřka osmnácti letech opouští jednak ředitelské křeslo přerovské police, ale také po téměř čtyřiceti letech definitivně odloží policejní uniformu.

Jiří Zlámal u policie pracoval téměř čtyřicet let, ke konci prosince opouští po takřka osmnácti letech také křeslo ředitele přerovské policie. | Foto: Archiv PČR

S jakými pocity odchází z policejních řad? Kdo jej ve funkci nahradí? Jakých úspěchů si cení?

ROZHOVOR

Co je důvodem vašeho odchodu od policie?

Důvod je jednoduchý. V příštím roce dovrším šedesát let. Myslím si, že tak nastalo optimální období, kdy bych mohl se služebním poměrem skončit. Končím k poslednímu prosinci letošního roku.

Toužil jste už od klukovských let stát se policistou?

Od mládí jsem chtěl být vším možným, ale nikdy mě nenapadlo, že budu zrovna policistou. Tato myšlenka mě napadla asi až v mých dvaceti letech, kdy jsem předtím už prošel dvěma povoláními. Měl jsem ale vždycky blízký vztah k právnímu řádu, kázni a k nějaké formě disciplíny.

Asi z toho důvodu mě napadlo, že bych to mohl zkusit u policie. Přihlásil jsem se a byl jsem tehdy přijat jako příslušník Sboru národní bezpečnosti. Nebyla to ale žádná touha od útlého dětství. Přišlo to s postupem času, jak člověk získává životní zkušenosti. Teď už třeba zase vím, že bych docela rád provozoval cestovní kancelář.

Do funkce ředitele jste nastoupil v roce 1991. Blíží se konec roku 2008. Jak srovnáváte tyto roky. Změnily se například početní stavy policie na Přerovsku?

Když jsem se před necelými osmnácti lety stal ředitelem, tak tehdy byl početní stav policistů v přerovském okrese kolem 240. Momentálně je tabulkový stav 360 policistů a 54 občanských zaměstnanců. Ten nárůst je tedy patrný, ale na druhou stranu byl potřebný.

A jak je to s ženami – policistkami? Těch určitě také přibylo.

Pokud jde o policistky, pak jsou tyto roky naprosto nesrovnatelné. Před osmnácti lety byla žena v uniformě ve výkonu přímé služby naprostou výjimkou, spíše raritou. Dnes máme u přerovské policie ve výkonu přímé služby zhruba čtrnáct procent žen, ať už v uniformě, nebo kriminální službě a vyšetřování. Je to velký posun. A co se týká uchazečů o službu u policie, zájem žen výrazně převyšuje muže.

Jak se vám bude od policie po tolika letech odcházet?

Zcela otevřeně přiznávám, že se neloučím nijak lehce, protože jsem u policie strávil dlouhé období. Byla to podstatná část mého života. Na druhou stranu odcházím s pocitem, že se nám podařilo dosáhnout určitých úspěchů.

Není to ale jen má zásluha, samozřejmě na tom měli výrazný podíl i mí kolegové. Práce mi bude určitě chybět. Byl jsem na ni zvyklý. Mimo dovolenou jsem pracoval v podstatě sedm dnů v týdnů. Odcházím ale s pocitem čistého svědomí.

Co tedy řadíte k úspěchům, kterých si nejvíce ceníte?

Kdybych měl mluvit o osobních úspěších, nebo osobním zdaru, pak mě napadá ten, že jsem se vůbec dožil důchodového věku a ještě k tomu v přiměřeném zdraví. To, co se podařilo policii v rámci okresního ředitelství, bych si nikdy nedovolil klást jen za svůj osobní úspěch, i když jsem se na řadě věcí dost podílel.

Nebýt však mnoha pracovitých kolegů, kteří mě podporovali, sám bych dokázal velmi málo. Myslím si, že však velkým policejním úspěchem v přerovském okrese je doplnění početních stavů, protože personální obměna byla v posledních letech velká.

Podařilo se nám doplnit početní stavy a stabilizovat pracovníky na vedoucích postech. Loni nám chybělo do tabulkových stavů více než 35 policistů a k dnešnímu dni nám scházejí pouze 3 lidé. Samozřejmě řada nováčků je zapojena do vzdělávacích procesů, ale s tím se nedá nic dělat.

Za další policejní úspěch považuji to, že je v současné době v dobré fázi koupě jednoho objektu v Hranicích. Po jeho rekonstrukci, která právě probíhá, by se do něj mohli sestěhovat všichni policisté, kteří v tomto městě slouží. Věřím, že k tomu dojde do roka.

Už víte, kdo vás ve funkci vystřídá?

Na tuto poměrně jednoduchou otázku je poněkud složitější odpověď. Od ledna příštího roku bude totiž zcela jiná organizační struktura Police České republiky.

Už nebudou fungovat instituce, jako jsou okresní ředitelství a z toho titulu zanikne i stávající funkce ředitele. Dojde k systémovým a organizačním změnám. Na teritoriu původního policejního okresu budou působit dvě samostatné složky - uniformovaná a neuniformovaná police. Každá tato složka bude mít svého vedoucího územního odboru. Jednotné zaštítění pak bude na krajském ředitelství.

Pokud jde o vedoucího územního odboru uniformované policie, tak ten je znám a už jsem ho představil i zástupcům města. Je to současný ředitel policie v Šumperku plukovník JUDr. Josef Drábek. Na jeho partnera, čili vedoucího územního odboru neuniformované policie, v současné době probíhá výběrové řízení. Jeho jméno bude oficiálně zveřejněno začátkem týdne.

Letošní rok byl pro přerovskou policii mimořádně významný. Podařilo se vám v květnu otevřít novou policejní budovu, o jejíž stavbu jste osobně řadu let usiloval. Neztrácí teď trochu její potřebnost význam, když okresní policejní ředitelství zanikne?

Postavit novou policejní budovu okresního ředitelství, v takovém rozsahu a kvalitě, to se mnohdy nepodaří za několik generací. Je to kus dobře odvedené práce, která se nám s kolegy povedla.

Na využití budovy se po zániku okresního policejního ředitelství ale naprosto nic nezmění. Kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak se v podstatě přemaluje vývěsní štít, protože policisté a občanští zaměstnanci, kteří tady pracují, tu zůstanou i nadále. V tuto chvíli se připravuje krajské ředitelství, a proto je zde dislokováno zhruba osmdesát policistů kriminální policie z Olomouce.

Nová policejní budova je v současné době naplněna do poslední židle. Jsem si jistý, že tato investice nebyla zbytečná.

Už se vám podařilo opustit všechny objekty ve městě, v nichž policisté sídlili?

V tuto chvíli se dokončuje rozsáhlá rekonstrukce bývalé budovy policejního okresního ředitelství v ulici Čapky Drahlovského. Počátkem příštího roku se tam přestěhuje oddělení cizinecké policie a také policejní obvodní oddělení ze Smetanovy ulice.

Co se týká objektu ve Smetanově ulici, ten byl nabídnut jiné státní organizaci v rámci bezúplatného převodu. Pokud jde o budovu v Komenského ulici, ta bude prodána formou nabídkového řízení. Ostatní objekty, kde jsme byli v nájmu, se postupně předávají a vracejí svým majitelům.

Nepovažujte za chybný krok, že jste v rámci sestěhování se pod jednu střechu opustili policejní služebnu z největšího přerovského panelového sídliště v Předmostí?

Nepovažuji, i když je to diskutabilní. Když jsme však před mnoha lety zřizovali obvodní oddělení v Předmostí, od místních obyvatel chodili petice, že jej tam nechtějí. Teď se zase ozývají opačné názory.

Každé policejní obvodní oddělení však nepůsobí jen na území, v němž sídlí. Jeho rajon je mnohem obsáhlejší, konkrétně toto obvodní oddělení má na starosti dalších 20 obcí. Mohu zaručit, že v Předmostí je zachován stejný objem služeb jako tomu bylo dříve. J

ak hodnotíte spolupráci s městskými policiemi na Přerovsku?

Nikdy jsem se netajil tím, že jsem zastáncem jedné a jednotné policie. Přesto tvrdím, že pokud existují dvě police, tak spolu musejí spolupracovat a dobře vycházet. Osobně hodnotím vztahy se všemi městskými policiemi na území přerovského regionu za velmi solidní, ba dokonce nadstandardní.

Doufám, že se to nikoho nedotkne, ale třeba přerovskou městkou policii považuji za další takzvané „policejní obvodní oddělení“. Naše spolupráce je totiž každodenní.

Jak jste vnímal mnohaletou otevřenou kritiku na vaši osobu od Konfederace politických vězňů a konkrétně antikomunisty Vladimíra Hučína, který vás označuje za komunistického zločince?

Každou kritiku, nebo i invektivu, beru jako připomínku, která by teoreticky mohla třeba i příznivě ovlivnit mou činnost. Na druhou stranu musím říct, že pokud na vás někdo útočí několik let, a to naprosto zkresleně, tendenčně a nepravdivě, s cíleným mícháním lží a polopravd, přestanete se tím zabývat. A může jít o jakoukoliv stranu či jedince.

Už víte, jak budete trávit volno v důchodě?

Policii sice opouštím, ale mám takovou myšlenku, že bych po určité období mohl u policie působit jako občanský pracovník. Toto úvaha je v současné době v jednání. Rozhodně teď nesložím jako důchodce ruce do klína.

Jiří Zlámal

Věk: 59 let

Rodinný stav: ženatý, jedno dítě, jeden vnuk

Záliby: lyžování, motorismus a cestování