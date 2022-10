Prologem odstartoval ve čtvrtek v „měšťáku“ 39. ročník Československého jazzového festivalu, na jehož hlavní koncerty se mohou posluchači těšit příští týden - od čtvrtku 20. do soboty 22. října.

O úvod se postaral skvělý jazzový kytarista Roman Pokorný. Ten přivezl do Přerova Brazilian Coffee Project a na pódiu ho doprovodili klávesista Vít Pospíšil, baskytarista Vladimír Kliment a o rytmiku se postarali bubeník Jiří Slavíček a perkusista Michito Sanchez.

Jazzový festival v Přerově: Lee Ritenour i narozeniny Jiřího Stivína

Živoucí legenda jazzové scény, bravurní improvizátor a skladatel Jiří Stivín nastoupil ve druhé polovině večera a nadšené publikum ho nechtělo pustit z pódia.

„Protože předprodej nebyl úplně podle našich představ, udělali jsme tentokrát stolovou úpravu sálu. Chtěli jsme ale koncertem oslavit osmdesáté narozeniny Jiřího Stivína - band, se kterým dnes v Přerově hraje, tady byl i v roce 1966. Není nás už moc, kteří si to pamatují, ale on si to pamatuje dobře. Koncert jsme tedy pojali jako vzpomínku,“ popsal ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls.

Jiří Stivín spoluzakládal v šedesátých letech s Martinem Kratochvílem kultovní Jazz Q. Odtud přešel do tvůrčí laboratoře českého moderního jazzu SHQ Karla Velebného. Z nahrávek, které se u Jiřího Stivína počítají na stovky, patří mezi nejoceňovanější dvojalbum Výlety, nadžánrový Zvěrokruh nebo 5 ran do čepice, upomínající na Stivínovu neodmyslitelnou pokrývku hlavy. Proslulá je ale i jeho interpretace renesančních či barokních skladeb.

„Věnuje se také komponování filmové a scénické hudby. Blízko má nejen k filmu, ale i k divadlu - několik sezon dokonce strávil v Divadle Járy Cimrmana,“ přiblížil všestrannou osobnost hudebníka Rudolf Neuls.