Ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček u cedule s vyznačením hrobů významných osobností na Městském hřbitově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Existují přesná data o tom, kolik židů ve městě žilo za první republiky?

Podle výsledků sčítání lidu z roku 1921 žilo ve městě 336 obyvatel židovského vyznání, kteří také měli poprvé možnost přihlásit se k této národnosti. Učinilo tak 197 osob, ti ostatní uvedli národnost německou nebo českou. Podle posledního předválečného sčítání lidu z roku 1930 žilo v Přerově 267 osob židovského vyznání, z toho 161 podle národnosti, což je 60 procent.

Jak se změnil život do té doby privilegované vrstvy obyvatel po okupaci nacistickým Německem?

Brzy po okupaci byli propuštěni ze zaměstnání židé, kteří pracovali ve veřejné správě a veřejných institucích. Následovala řada opatření, která měla diskriminační charakter. Nejprve to byla omezení vstupu do restaurací, divadel, kin nebo na koupaliště, která se vzápětí změnila na zákaz úplný. Židům byla přesně vymezena doba, kdy mohou nakupovat a využívat služeb. V nemocnici a dalších sociálních zařízeních měl být provoz upraven tak, aby nedocházelo k používání stejných místností a zařízení židovskými a nežidovskými obyvateli zároveň.

Veškeré živnostenské podniky a jiné provozované podniky, jejichž majiteli nebo provozovateli byli židé, musely být opatřeny veřejně umístěnými a pro zákazníky zřejmými nápisy „Jüdisches Geschäft“ - židovský obchod, dále „Jüdischer Betrieb“ - židovský závod, nebo „Jüdische Unternehmung“, tedy židovský podnik. Byly jim odebírány telefony a rozhlasové přijímače, ale také omezen příděl potravin.

Záznam okresního soudu o prohlášení za mrtva členů rodiny Mandlovy, 1946Zdroj: Deník/VLP Externista

Podle nařízení ze 21. června 1939 začala takzvaná arizace židovského majetku, opřená o uplatnění Norimberských zákonů, přijatých v Německu v roce 1935.

V červenci roku 1939 začala pracovat Ústředna pro židovské vystěhovalectví. Podle vyhlášky, která byla zveřejněna 16. března 1940, museli židé do některé devizové banky složit nejdéle do dvou dnů všechny akcie pevně zúročitelné hodnoty, cenné papíry a podobně.

Můžete popsat, jak konkrétně se nařízení dotkla židovských obyvatel Přerova?

Židé v Přerově mohli vyřizovat své záležitosti na radnici pouze v úterý a pátek, a to od 8 do 9 hodin. Vyřizováním jejich záležitostí byl pověřen jeden úředník a s ostatními osobami na radnici se nesměli stýkat, ani s nimi mluvit. Na žádost NSDAP a německých příslušníků byl židům v polovině roku 1940 zakázán vstup do Michalova. Pro jejich přechodné ubytování byl od března 1941 určen Hotel Slavia ve Škodově ulici, ale po stížnostech majitele Jana Žaludka byla tato povinnost přenesena na konci roku na hostinec U Písaříků S. A. Strasse č. 11.

Podle policejního nařízení z 1. září 1941 museli všichni židé starší šesti let nosit žlutou šesticípou hvězdu pevně přišitou na levé straně prsou. Následovalo nařízení o uzavření synagog a o postupu proti „židomilským Čechům.“Okresní úřad v Přerově vydal zvláštní vyhlášku, podle níž musela náboženská správa obce ve dnech 18. až 20. září 1939 pořídit soupis všech svých členů a dát jej k dispozici úřadu v Olomouci.Podle seznamu osob židovského původu, který pořídil dr. František Horner v roce 1941, žilo v Přerově 193 Židů, to znamená 77 rodin. V okolních obcích to bylo 33 rodin a celkem 226 osob.

Přihláška k pobytu JUDr. L. WertheimeraZdroj: Deník/VLP Externista

Posledním starostou židovské náboženské obce v Přerově byl v roce 1942 Pavel Wolf. Z nařízení okupačních úřadů si museli židé v Přerově zvolit ještě zvláštní správu své obce. Jejími členy byli jmenováni JUDr. Leo Wertheimer, bytem v Kosmákově ulici 11, JUDr. Vilém Roubíček, bytem Smetanova 1, Edmund Horner, bytem Palackého 3, a obchodník Max Mayer, bytem Komenského 17. Tato správa musela vést evidenci veškerého židovského majetku, byla zodpovědná za chování členů a připravovala odsun židovského obyvatelstva do koncentračních táborů.

Kdy přesně došlo k tomuto odsunu?

Oficiální cestou ve Věstníku říšského protektora bylo 28. února 1942 vyhlášeno založení ghetta Terezín zveřejněním „Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě týkající se opatření k umístění židů v uzavřených sídlištích“ z 16. února 1942. Tehdy také začaly přípravy na odsun židů z Přerova.

Na cestu si s sebou mohli vzít jen jídlo na dva dny. Pokud měli u sebe prsteny nebo jiné šperky, byly jim při prohlídce odebrány. Před odchodem z domu museli židé sepsat veškerý bytový inventář, vše uložit a byt uzavřít. Museli také odevzdat klíče.

Titulní strana nařízení o vytvoření koncentračního tábora Terezín, rok 1942Zdroj: Deník/VLP Externista

V polovině roku 1942 byly ze střední Moravy vypraveny transporty, do nichž byli zařazeni i obyvatelé Přerova. Celkem bylo z oblasti střední Moravy, konkrétně ze sběrného střediska v Olomouci, převezeno do Terezína na 3 445 židů. Ve vyhlazovacích táborech bylo umučeno na 3 208 z nich. Lidé, kteří uzavřeli sňatek s jinověrci, byli z tohoto odsunu prozatím vyřazeni. Teprve v roce 1944 byli transportováni do koncentračního tábora v Terezíně. Podle údajů Jindřicha Gartnera bylo umučeno 186 židů z Přerova.

Kolik židovských obyvatel se po válce vrátilo zpět do Přerova?

Přeživších byla jen hrstka. Ta se sice pokusila hned po návratu v roce 1945 o vzkříšení náboženské obce a ustavil se i tříčlenný prozatímní výbor v čele s Arnoštem Kulkou, ale pro nepatrný počet členů a nedostatek prostředků k úhradě nákladů byl obci odňat státní souhlas k činnosti a věřící byli přičleněni k židovské náboženské obci v Olomouci.

Žerotínovo náměstí v Přerově, kde byla silná koncentrace židovského obyvatelstva - začátek 20. století.Zdroj: Deník/VLP Externista

Osudy přerovských obyvatel jsou střípkem v mozaice krutého osudu všech židů za druhé světové války.