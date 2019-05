Teď mohou obdivovat její výtvarnou tvorbu návštěvníci výstavy v Galerii města na Horním náměstí v Přerově.

„Sorela byla tehdy rozlezlá všude, muselo se pořád kontrolovat, jestli umělec moc nevybočoval, aby na to nedoplatil. Člověk dělal pod tlakem něčeho, čím opovrhoval a co dělat musel, protože by se jinak neuživil,“ líčila jednadevadesátiletá umělkyně, která se vernisáže přerovské výstavy osobně zúčastnila.

Dana Hlobilová spolu s první manželem v roce 1957 realizovala první velké zakázky na řešení reprezentativního obchodu s exkluzivním sklářským a porcelánovým zbožím na Národní třídě v Praze. Slavnou éru její tvorby připomíná hned u vstupu tablo s mottem Vanitas vanitatis - Marnost nad marnost.

„Je to už dávno, co všechno podlehlo bourání. Mříž s ptáčky převálcovali těžkou technikou, byla ale poškozena daleko méně, než moje skleněná fontána z Bruselu,“ poznamenala. Skleněný unikát - zpívající fontána - se nakonec dočkal zrestaurování.

Autorčina setkání s architekturou, která je její velkou láskou, zachycuje v Přerově obraz Krámek se zničenými sny jako vzpomínka na luxusní prodejnu světel na Václavském náměstí, kterou kdysi Dana Hlobilová navrhla.

Energická dáma stále tvoří

Energická dáma i ve svých jednadevadesáti letech stále tvoří a obraz Tříkolka v zahradě pro Jacquesa Brela vznikl před dvěma lety. Právě názvem tohoto díla se nechala inspirovat přerovská výstava, na které jsou k vidění veřejnosti dosud nepříliš známé obrazy, ale i díla, ke kterým má autorka citový vztah a jsou neprodejná.

„Vystavené exponáty korespondují s největšími zálibami výtvarnice, ke kterým patří hudba, architektura a cestování,“ shrnula kurátorka výstavy Lada Galová. Velkou inspiraci našla Dana Hlobilová především v Itálii.

„Vymýšlím také zahrady a většinou každou z nich věnuji nějakému hudebníkovi - od Debussyho až po dnešek,“ dodala. Lásku k hudbě získala díky svému otci - hudebnímu skladateli a vysokoškolskému pedagogovi Emilu Hlobilovi, jehož oborem byla opera a klasická hudba.

Lidé mohou na výstavě obdivovat také velkoplošnou plastiku kovové mříže s námětem Karlova mostu nebo art protisy podle vlastních návrhů.

„Motiv tekoucí řeky pod Karlovým mostem dotvořila Dana Hlobilová přímo na výstavě technikou tupování,“ prozradila Lada Galová.